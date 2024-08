Depuis l’entrée en vigueur du règlement montréalais sur la vente et l’utilisation des pesticides, en janvier 2022, une dizaine de détaillants ont été mis à l’amende pour avoir eu des produits interdits en magasin. Par contre, aucune amende n’a encore été remise pour l’utilisation d’un pesticide interdit sur un terrain privé.

Dix commerces ont reçu des constats pour avoir « vendu ou offert en vente un pesticide dont l’ingrédient actif » est interdit de vente au détail à Montréal, révèle la liste fournie par la cour municipale au début de juillet.

Deux magasins Canadian Tire, un Home Depot, des quincailleries BMR et Home Hardware, deux commerces aux couleurs de RONA (un RONA L’entrepôt et un affilié), deux jardineries et un centre d’aménagement paysager ont été mis à l’amende en 2022 et 2023.

Durant cette période, 65 commerces étaient visés par le nouveau règlement, mais il n’en reste que 60, nous a indiqué la Ville. La dizaine de magasins pris en défaut représente donc environ 15 % des détaillants concernés.

En janvier 2022, Montréal est devenu la première ville au Québec à interdire la vente et l’usage extérieur d’une trentaine de molécules contenues dans des herbicides, insecticides, fongicides (contre les moisissures) et rodenticides (contre les rongeurs).

Contrevenants*

Le Mega Centre Montréal, spécialisé dans l’aménagement paysager, a été le seul commerce mis à l’amende en 2022. Il a reçu quatre constats (trois pour des herbicides à base de glyphosate, et un pour un insecticide-miticide contenant du malathion). Coût : 6756 $. « Nous avons fermé le dossier et payé les contraventions », nous a indiqué Cristina Di Re, directrice du service à la clientèle. À l’inspection de suivi, effectuée à l’automne 2022, le commerce était en règle, a précisé la Ville.

Le BMR du boulevard Langelier, à Saint-Léonard, a payé une amende de 1250 $, « une situation isolée », assure le porte-parole de la chaîne. « L’employé à la caisse a accepté le retour d’un produit Malathion […] acheté par un client dans un autre magasin du réseau et le produit a malencontreusement été remis en tablette par un commis », écrit Kaven Delarosbil. « La procédure a depuis été rappelée à l’ensemble des employés. »

Les deux Canadian Tire (centre Alexis Nihon et boulevard du Tricentenaire) qui ont été mis à l’amende sont « deux cas isolés, portant sur quelques unités d’un produit [qui] ont eu lieu […] à la suite d’une erreur humaine », nous a écrit la porte-parole de l’enseigne, Cindy Hoffman. « Dès leur découverte, les produits ont été immédiatement retirés des tablettes. » Coût : 1567 $ par magasin.

La quincaillerie Latendresse, de l’enseigne Home Hardware, dans Pointe-aux-Trembles, a acquitté une amende de 1250 $. « On a fait le retrait de la tablette comme demandé, on a retiré le produit de nos inventaires, mais une employée l’a pris en pensant qu’il était mal classé et l’a remis sur la tablette », a indiqué une adjointe administrative, Céline Simard, sans préciser le pesticide.

La jardinerie Valbo, sur le boulevard Henri-Bourassa Est, a reçu deux constats. « On a commandé du Roundup chez un fournisseur et ils nous ont envoyé celui qu’on n’a plus le droit de vendre, au lieu de celui [sans glyphosate] qui est vraiment du vinaigre », nous a expliqué la gérante, Maria Valentini. Coût : 3442 $.

Au RONA L’entrepôt Pierrefonds, l’inspectrice a découvert cinq contenants d’un insecticide-miticide contenant 50 % de malathion. « RONA accorde une grande importance au respect de la réglementation en vigueur et travaille activement à ce que ses opérations y soient conformes. Si un enjeu survient, les mesures appropriées dans les circonstances sont prises sans délai », nous a écrit la chaîne. Coût : 1633 $.

À la Quincaillerie Pont Mercier, affiliée à RONA, à LaSalle, une inspectrice a trouvé deux boîtes renfermant « un petit poison qui est permis sur le restant de la planète, mais pas sur l’île de Montréal », nous a indiqué le propriétaire, Daniel Bourque. Le code du produit, commandé à la demande d’un client, ne mentionnait pas l’interdiction montréalaise, a déploré M. Bourque. Coût : 1250 $.

Jardin Cléroux, à Pierrefonds-Roxboro, a reçu deux constats. « En 65 ans, on n’a jamais reçu d’infraction, sauf l’an passé », a déploré l’un des propriétaires, Daniel Cléroux. Le commerce vient de fermer boutique, mais avait d’abord prévu le faire l’été dernier. C’est dans ce contexte qu’un « nouveau produit pour les souris » a échappé à la vigilance des propriétaires et a été remis sur les tablettes, nous a précisé M. Cléroux, qui dit ne pas avoir reçu le deuxième constat. Coût : 3442 $.

Au Home Depot de la rue Saint-Antoine Ouest, une inspectrice a trouvé 22 pièges à souris contenant de la brométhaline, un rodenticide interdit. « L’amende a été payée », nous a simplement indiqué la chaîne. Coût : 1633 $.

« Anecdotique »

Dix magasins épinglés en deux ans, « c’est anecdotique », estime le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER), Sidney Ribaux.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience

Ce sont de grandes entreprises qui doivent naviguer à travers des cadres réglementaires d’une dizaine de provinces et de territoires, et de milliers de municipalités. Ça ne peut pas être parfait. Je trouve que, de façon générale, les entreprises se sont revirées de bord assez rapidement et se sont conformées. Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience

Le règlement montréalais cible « la responsabilité des entreprises », souligne-t-il.

« C’est beaucoup plus facile pour nous d’inspecter une soixantaine de commerces que d’avoir des inspecteurs terrain qui essaient d’attraper quelqu’un qui utilise un produit dont il ne sait sûrement même pas qu’il n’a pas le droit de l’utiliser. »

Le BTER surveille aussi les applicateurs de pesticides commerciaux. Deux entreprises ont été prises en défaut à ce jour.

Une société à numéro spécialisée dans l’extermination a été mise à l’amende (1567 $) pour n’avoir pas transmis son registre d’utilisation des pesticides à temps.

De plus, le Club de golf Elm Ridge, à L’Île-Bizard, a reçu 17 constats de 1567 $ pour ne pas avoir eu de permis municipal. « Il y a eu confusion, c’est tombé entre deux sièges », a fait valoir le directeur général du club, Philippe Duranceau, en évoquant les changements à la direction l’été dernier. Le golf prévoit contester cette pile de constats totalisant plus de 26 000 $. Son permis est « en règle pour l’année 2024 », nous a d’ailleurs indiqué la Ville.

Rien contre le gazon maison

Montréal n’a cependant remis aucune amende pour l’utilisation d’un pesticide interdit sur un terrain privé.

Ce volet est « sous la responsabilité de chacun des arrondissements », a précisé un porte-parole de la Ville, Gonzalo Nuñez.

Or, avant 2022, plusieurs arrondissements avaient admis avoir beaucoup de mal à faire respecter le règlement alors en vigueur, même quand ils soupçonnaient des infractions.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Micheline Lévesque, présidente de Solutions Alternatives Environnement

« C’est toujours dans l’application que le bât blesse », souligne Micheline Lévesque, présidente de Solutions Alternatives Environnement, qui a aidé plusieurs villes à se doter de règlements antipesticides.

Plus de 150 municipalités québécoises ont, comme Montréal, adopté un règlement plus sévère que le Code de gestion des pesticides provincial. Pourtant, Mme Lévesque dit voir régulièrement des gazons présentant « des symptômes » de traitements à base de pesticides de synthèse interdits, ou des affichettes mal remplies sur les terrains résidentiels.

« À un moment donné, j’ai lâché prise parce que j’appelais toutes les villes », dit-elle en riant.

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUME GRÉGOIRE Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval

« La vraie manière de faire ça, c’est de prendre des échantillons de gazon et des échantillons dans le réservoir [des produits appliqués], et de les faire analyser pour les pesticides. Mais c’est très laborieux, ça coûte très cher, il n’y a pas beaucoup de villes qui font ça », souligne Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, spécialisé dans les pelouses.

Surveiller des entreprises horticoles qui ont souvent des activités à l’extérieur de Montréal est « un petit peu plus complexe » qu’inspecter des détaillants, reconnaît M. Ribaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le gazon de Micheline Lévesque est exempt de pesticides, mais enrichi de trèfle et de graminées. On y trouve des pissenlits au printemps « quand c’est en fleur, mais à cette période de l’année, tu ne les vois plus », dit-elle. Quand une pelouse devient « un champ de pissenlits », c’est que son sol est « trop compact et de mauvaise qualité pour les graminées ».

Le fait que les entreprises d’entretien de pelouse doivent maintenant avoir un permis municipal et fournir à la Ville leur registre des pesticides utilisés, « ça va permettre, avec le temps, de mieux les encadrer et de faire des suivis avec eux lorsqu’on constate qu’il y a des enjeux », prévoit-il.

« Il faut donner un petit peu le temps à ce règlement-là de vivre, pour voir s’il y a vraiment des enjeux ou si ce sont des cas d’exception. »

*Les montants indiqués proviennent des dossiers de la cour municipale et incluent l’amende et les frais applicables.

