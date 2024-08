Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz Une ceinture verte autour d’une métropole peut contribuer à réduire la température de combien de degrés ? a) 1,5 °C

b) 0 °C

c) 0,5 °C Réponse Une ville entourée d’une bande verte a le potentiel de réduire les températures urbaines jusqu’à 0,5 °C (0,9 °F), démontre une étude menée auprès de 30 villes chinoises. Pour en arriver à ce résultat, des chercheurs de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni, ont quantifié l’effet sur le refroidissement de 20 ans de données satellites, de 2000 à 2020. Selon leurs conclusions, il ne fait aucun doute que la préservation d’une ceinture verte de campagne autour des zones urbaines aide à maintenir des villes fraîches durant les pics de chaleur. Ils espèrent que leurs résultats inciteront les promoteurs immobiliers à maintenir des zones boisées en périphérie. Consultez l'étude (en anglais) de l’Université de Surrey

Pic de consommation d’électricité en France

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS À Paris, le mercure a atteint 36 °C (97 °F) la semaine dernière, poussant la consommation d’électricité à la hausse.

La chaleur qui frappe la France depuis l’ouverture des Jeux olympiques devrait pousser la consommation d’électricité du pays à un sommet cet été. À la fin de la semaine dernière, le gestionnaire du réseau de l’électricité en France (RTE) prévoyait une demande culminant à 53,3 gigawatts, selon l’indice Bloomberg. À pareille date l’an dernier, la demande était de 47 GW. À Paris, le mercure a dépassé les 36 °C mardi dernier, rapporte Le Monde. En comparaison, la puissance d’Hydro-Québec est d’environ 40 GW, avec une pointe record de 42,7 GW, en février 2023. À partir de ce lundi, la RTE prévoit limiter son exportation, rendant notamment l’Italie vulnérable.

Lisez un article de Bloomberg (en anglais ; abonnement requis)

Les macareux s’adaptent au climat

PHOTO ROBERT. F BUKATI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La pêche a été bonne pour ce macareux.

Les macareux qui font escale dans une île du Nouveau-Brunswick en période de reproduction montrent des signes d’adaptation au réchauffement des océans. Des milliers de ces oiseaux marins séjournent à l’île Machias Seal, à l’embouchure de la baie de Fundy, le temps de voir grandir leurs oisillons. Or, des données collectées depuis 1995 par des biologistes marins de la province démontrent que les oiseaux sont plus petits, avec de plus gros becs, lorsqu’ils ont l’âge de quitter l’île pour la mer. Une taille plus petite et un grand bec permettent de mieux évacuer la chaleur. Les macareux sont classés « vulnérables » internationalement.

Avec l’Agence France-Presse

Consultez le site d'Environnement et ressources naturelles Canada concernant les macareux

Moins de requin dans l’assiette

PHOTO FOURNIE PAR OCEAN BANK WILD AID Plus d’un tiers de toutes les espèces de requins, dont les grands requins-marteaux, sont menacées d’extinction.

Les ailerons de requin sont moins souvent au menu des Thaïlandais, même si la demande persiste, selon un nouveau rapport de l’Association de défense de la faune sauvage WildAid. Depuis 2017, la consommation d’ailerons a diminué de plus du tiers en Thaïlande. La plupart des citoyens qui mangent du requin le font lors de rassemblements familiaux et de mariages, selon les auteurs de l’étude. Malgré cette baisse, le prédateur essentiel à l’équilibre océanique demeure très prisé. Plus d’un tiers de toutes les espèces de requins, notamment les grands requins-marteaux, sont menacées d’extinction à cause de la surpêche et de la transformation en friandises pour animaux.

Consultez le rapport (en anglais) de WildAid

Le nombre de sacs de plastique en déclin

PHOTO STOCK IMAGE L'encadrement de l’utilisation d’articles à usage unique, comme les sacs de plastique, semble bénéfique pour l'environnement.

Le nombre de sacs de plastique ramassés sur les plages britanniques a chuté de 80 % depuis l’introduction d’une taxe obligatoire pour les acheter à la caisse. La Marine Conservation Society (MCS) révèle dans son enquête annuelle sur les déchets qu’une brigade a ramassé un sac en plastique tous les 100 mètres l’an dernier, contre une moyenne de cinq sacs tous les 100 mètres le long des côtes en 2014. Les grandes surfaces britanniques doivent facturer une taxe aux clients depuis l’introduction graduelle de lois en 2011, 2012, 2013 et 2014. Dans une entrevue accordée au Guardian, la MCS exhorte les gouvernements à resserrer davantage l’utilisation d’articles à usage unique.

Consultez l'enquête (en anglais) de Marine Conservation Society