Caribous de la Romaine Un déclin « catastrophique »

La population de caribous vivant dans le secteur du complexe hydroélectrique de la Romaine a diminué de 80 % depuis 15 ans et se trouve maintenant « à un niveau critique [tel] que son maintien n’est plus assuré », montre le plus récent inventaire d’Hydro-Québec, qui pointe la prédation et la chasse comme causes principales.