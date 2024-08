Northvolt a été sanctionnée pour une deuxième fois en l’espace de quelques mois par le gouvernement Legault pour avoir coupé des arbres en trop, a appris La Presse. L’entreprise derrière le projet d’usine de batteries plaide toutefois que la cause est « accidentelle » et s’engage à replanter davantage pour compenser.

Ce qu’il faut savoir Northvolt a reçu un deuxième avis de non-conformité du ministère de l’Environnement pour des coupes d’arbres dans deux zones du site de la future usine.

Un plan de replantation a été présenté au gouvernement, qui ne l’a pas encore approuvé.

Le premier avis de non-conformité avait été émis pour avoir débroussaillé un marais qui n’aurait pas dû l’être.

C’est ce qu’on apprend dans un nouvel « avis de non-conformité » que nous avons obtenu. Le document a été transmis le 9 juillet dernier à la multinationale suédoise par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Québec soutient avoir constaté, lors d’une inspection en avril dernier, le non-respect de normes du déboisement dans deux milieux humides du site, soit les zones MH 73 et MH 65. Dans le premier cas, les coupes non autorisées ont eu lieu au sud et au nord, mais aussi dans la rive du cours d’eau, alors que dans le second, c’était à l’est et l’ouest.

« Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces manquements », indique le ministère de l’Environnement.

Fin mars, La Presse avait révélé qu’un premier avis avait déjà été transmis à Northvolt pour avoir débroussaillé un marais qui n’aurait pas dû l’être dans la zone MH 93. Deux frênes matures et plusieurs arbustes avaient alors été coupés au-delà des limites dans ce marais d’un peu plus de 1000 m⁠2, situé au centre du terrain de l’entreprise.

Si les autorités n’imposeront pas pour le moment d’amende à l’entreprise – comme ce fut le cas en mars –, le Ministère prévient toutefois qu’il se réservera toujours « le droit d’utiliser toute mesure administrative » au besoin, dont une pénalité pouvant aller de 2500 à 5000 $ par manquement.

Le fait qu’il s’agisse d’un deuxième avis sera d’ailleurs « pris en considération dans toute décision relative à l’utilisation de toute mesure administrative », précise le Ministère.

Une coupe « accidentelle »

Appelée à réagir, Northvolt affirme de son côté que c’est son fournisseur, le Centre de valorisation du bois urbain (CVBU), qui a « procédé accidentellement à une coupe d’arbres en dehors de la zone autorisée des travaux ». Les coupes en question remontaient au mois de février dernier, date à laquelle l’entreprise dit avoir « rapidement et proactivement » avisé le Ministère.

Dans le secteur MH 73, d’abord, « 10 érables, 29 peupliers faux-trembles et 1 arbuste ont été retirés », confirme la multinationale. Quant au secteur MH 65, les surcoupes n’ont été signalées qu’après la visite d’un inspecteur du gouvernement en raison d’une différence d’interprétation de données de localisation GPS. Quatre arbres ont été retirés dans cette zone, là aussi, « accidentellement », soutient l’entreprise.

Northvolt s’engage maintenant à un « plan de mesures correctives » qui consistera essentiellement à replanter 1,5 fois les quelque 44 arbres coupés en trop, autrement dit environ 66.

« Nous sommes en attente de l’approbation de ce plan » par le Ministère, a dit Northvolt à ce sujet.

« Nous nous désolons de cette situation », a affirmé une porte-parole de la compagnie, Emmanuelle Rouillard-Moreau, dans une déclaration transmise à La Presse. « Nous continuons d’agir en toute transparence et en collaboration avec le [gouvernement] afin d’assurer le respect de la réglementation environnementale », a-t-elle également assuré.

Sous haute surveillance

Au cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, on précise que le plan de reboisement est « présentement évalué », afin de déterminer s’il est suffisant au vu des cibles de canopée en milieux humides.

« C’est impératif pour le ministère de l’Environnement, aucun compromis ne peut être fait : le site devra être restauré par l’entreprise. Les lois et normes environnementales doivent être respectées et nous continuerons d’y veiller », a assuré par écrit l’attachée de presse du ministre, Mélina Jalbert.

Tout cela survient quelques semaines après l’annonce de retards de production en Suède, ce qui pourrait ralentir la construction du complexe québécois financé par les gouvernements.

L’entreprise peine en effet à accélérer la cadence de production de cellules de batteries dans sa première méga-usine, dans le nord de la Suède. BMW avait notamment annulé un contrat d’environ 3 milliards auprès de l’entreprise suédoise en raison de retards de livraison.

Rapidement, Northvolt avait toutefois voulu rassurer. « Notre engagement envers le Québec et nos intentions de bâtir l’usine […] sont inchangés. Le projet va de l’avant. La construction en ce moment se poursuit », avait réagi le directeur des communications de l’entreprise en Amérique du Nord, Laurent Therrien, dans une entrevue accordée à La Presse Canadienne.

Avec Julien Arsenault, La Presse