La population de caribous vivant dans le secteur du complexe hydroélectrique de la Romaine a diminué de 80 % depuis 15 ans et se trouve maintenant « à un niveau critique [tel] que son maintien n’est plus assuré », montre le plus récent inventaire d’Hydro-Québec, qui pointe la prédation et la chasse comme causes principales.

Quarante caribous ont été observés lors de l’inventaire aérien réalisé en février et mars 2023 dans une zone de quelque 40 kilomètres sur 150 kilomètres autour des quatre centrales et réservoirs, pour une population estimée à 47 individus, indique le rapport produit par le Groupe DDM pour Hydro-Québec, dont La Presse a obtenu copie.

Quand Hydro-Québec a entrepris le suivi de cette population de caribous avant le début du chantier, en 2009, elle comptait 239 individus, ce qui était déjà peu.

« Ce déclin-là, on l’avait vu avant même l’arrivée du projet », indique le biologiste Alexandre Beauchemin, conseiller en expertise environnementale chez Hydro-Québec.

Tous les voyants sont aujourd’hui au rouge, démontre le rapport, qui affirme que « l’ensemble [des] indicateurs démographiques indique que la population de caribous du territoire à l’étude se trouve dans un état critique ».

Avec un taux de survie de 71 %, les femelles meurent en trop grand nombre pour que le troupeau se maintienne, observe M. Beauchemin, d’autant que les naissances sont peu nombreuses, avec un taux « clairement pas suffisant » de 21 faons pour 100 femelles. « Ça ne montre pas une population qui est très en santé », poursuit-il.

Le constat est d’autant plus étonnant que l’habitat du caribou est très peu perturbé dans ce secteur de la Basse-Côte-Nord, souligne M. Beauchemin.

Le taux de perturbation de la forêt y est de 8,5 %, ce qui est nettement sous le maximum de 35 % de perturbations pour qu’une population de caribous forestiers ait des chances de se maintenir, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Prédation et chasse

Le « principal facteur de mortalité » des caribous de la Romaine est la prédation par les loups, indique le rapport, ce qui est cohérent avec les observations faites dans le passé auprès des femelles portant un collier télémétrique.

PHOTO FOURNIE PAR HYDRO-QUÉBEC Un caribou femelle portant un collier télémétrique, photographié en février 2023 durant l’inventaire de la population du secteur du complexe hydroélectrique de la Romaine

« Quand une femelle mourait, on allait assez rapidement sur le territoire pour déterminer la cause », et la prédation par les loups représentait la moitié des cas, indique Alexandre Beauchemin.

Cette importante prédation s’expliquerait par la présence accrue d’orignaux, qui « a possiblement favorisé une hausse des populations de loups », note le rapport.

Avant les années 1960, il n’y avait même pas d’orignaux dans ce secteur-là. Alexandre Beauchemin, conseiller en expertise environnementale chez Hydro-Québec

Le deuxième facteur de mortalité, qui représente le quart des cas, est « la récolte anthropique », ce qui correspond essentiellement à la chasse de subsistance pratiquée par les communautés autochtones du secteur.

Dans la foulée de cet inventaire, la communauté innue de Nutashkuan a suspendu la chasse au caribou à des fins alimentaires sur son territoire, en vertu d’une entente conclue avec Québec le printemps dernier.

Aucune entente similaire ne fait toutefois l’objet de discussions avec les communautés d’Ekuanitshit et d’Unamen Shipu, indique le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs — les communautés concernées n’ont pas rappelé La Presse.

Impact du complexe

La construction du complexe hydroélectrique de la Romaine a accentué la pression sur la population de caribous du secteur « par l’ouverture du territoire causée notamment par la construction de la route », ce qui a facilité l’accès à la région, souligne le rapport.

« Ce n’est pas un réseau de chemins sur des milliers de kilomètres qui donne accès au cœur de l’habitat du caribou, c’est une route le long de la rivière », relativise Alexandre Beauchemin, qui estime que l’impact du projet n’a aucune commune mesure avec celui des coupes forestières. « On n’a pas rajeuni la forêt à grande échelle », dit-il.

Pour bien mesurer l’impact de la construction et de l’exploitation du complexe sur la population de caribous, Hydro-Québec a fait analyser le suivi qu’elle a effectué par une équipe de l’Université du Québec à Rimouski, dirigée par le chercheur Martin-Hugues St-Laurent.

Ce dernier ne peut encore dévoiler ses conclusions, qui sont en cours de finalisation, mais juge le déclin « catastrophique ».

Pour le freiner, il faudra travailler à augmenter le nombre de femelles, a-t-il indiqué à La Presse, expliquant que les caribous ne donnent naissance qu’à un seul faon par année, contrairement aux cerfs ou aux orignaux, qui peuvent en avoir plusieurs.

« Une femelle, c’est hyper précieux dans une population de caribous », affirme M. St-Laurent.

Hydro-Québec croit « possible de trouver des solutions », notamment parce que cette population dispose de « beaucoup de bons habitats », souligne Alexandre Beauchemin.

« Ça veut dire que si on agit sur les bons facteurs, c’est une population qui a beaucoup de chances de s’en remettre, dit-il. Ce n’est pas une cause perdue. »