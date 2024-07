PHOTO DOMINIC GRENIER, FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS

Quinze naissances dans Charlevoix et en Gaspésie, aucune à Val-d’Or

Les populations de caribous en péril de Charlevoix et de la Gaspésie comptent 15 individus de plus avec les naissances du printemps, mais aucune n’est survenue à Val-d’Or.

Les 11 femelles gestantes de Charlevoix et les 7 de la Gaspésie ont toutes mis bas, en mai et en juin, mais trois faons sont morts par la suite, indique le bilan qui sera rendu public mercredi par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP).

« La mortalité des faons survient couramment en nature et il est normal que certaines de ces mortalités ne puissent être évitées dans les installations de garde en captivité », indique le communiqué du Ministère, qui souligne la présence de gardiens et la disponibilité en tout temps de vétérinaires et d’autres spécialistes.

En revanche, aucune des quatre femelles de Val-d’Or n’était gestante, pour une raison que Québec ne peut expliquer.

« L’âge des individus ne serait pas la cause, puisque nous avons des individus âgés de 2 à 8 ans environ », a déclaré à La Presse Ève Morin Desrosiers, porte-parole du MELCCFP.

La population de caribous forestiers de Val-d’Or, mise en enclos en 2020, ne compte plus que neuf individus.

La population de caribous forestiers de Charlevoix, elle, compte désormais 39 individus, dont 9 faons, 10 juvéniles et 20 adultes, alors qu’elle n’était plus que de 16 individus lors de sa mise en enclos, en 2022.

Les faons et leurs mères se portent bien. Extrait du communiqué

Captivité prolongée en Gaspésie

Québec envisage de prolonger la période de captivité des caribous montagnards de la Gaspésie, dont seule une partie de la population est mise en enclos durant l’hiver, afin de mettre les femelles à l’abri pour la période de mise bas.

« Étant donné les faibles taux de productivité et de recrutement observés ces dernières années, la garde en captivité pour une période un peu plus longue du groupe de caribous est envisagée », a expliqué Mme Morin Desrosiers.

« La présence de trois mâles dans l’installation de garde en captivité pourra permettre de réaliser un ou des cycles de reproduction en captivité et fournir des informations nécessaires pour optimiser le recrutement, tout en documentant les faibles taux de gestation observés », a-t-elle ajouté.

Le relâchement éventuel de caribous tiendra compte de différents paramètres, comme le déploiement de « mesures de gestion complémentaires telles que le contrôle de prédateurs et la restauration d’habitat », a précisé Mme Morin Desrosiers.

Aux 19 caribous se trouvant présentement en enclos, y compris les faons nés cette année, s’ajoute une dizaine d’autres individus vivant dans le Parc national de la Gaspésie.

Les récentes naissances interviennent après une année difficile pour les caribous de la Gaspésie : aucun des faons nés en 2023 n’avait survécu et une femelle a été tuée1 l’automne dernier par un homme de Sainte-Anne-des-Monts, qui a reçu deux constats d’infraction relativement à cet évènement.

