Pêches et Océans Canada a rapporté mardi qu’une baleine noire de l’Atlantique Nord est empêtrée dans le golfe du Saint-Laurent.

La Presse Canadienne

L’animal a été repéré parmi un groupe de baleines noires à l’est de l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick, lors d’un vol de routine de scientifiques du ministère, samedi dernier.

Grâce à l’imagerie aérienne, Pêches et Océans Canada a identifié la baleine noire comme étant la baleine numéro 1271, Dropcloth, un mâle adulte dont on ignore l’âge.

« Nous ne savons pas encore dans quel type d’engin la baleine est empêtrée ni d’où vient l’engin. L’identification du type d’engin et de son origine n’est généralement confirmée qu’après l’enquête, et lorsque l’engin est retiré de l’animal, dans la mesure du possible », a précisé le ministère, par voie de communiqué.

Le Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère est chargé de surveiller la situation et de déterminer les options d’intervention.

« Si la baleine est retrouvée et que les conditions météorologiques et maritimes le permettent, des efforts seront déployés pour essayer de la dégager », peut-on lire dans le même document.