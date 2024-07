(Paris) Les crédits carbone sont « inefficaces » et posent même un risque pour les entreprises qui tentent d’atteindre la neutralité carbone, a jugé mardi le principal organisme de vérification « scientifique » des objectifs climatiques des entreprises dans le monde.

Agence France-Presse

La Science Based Targets Initiative (SBTi) avait connu en avril une vive contestation de ses salariés et des critiques d’ONG après avoir annoncé qu’elle envisageait d’autoriser les entreprises à utiliser des crédits carbone pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre indirectes.

Les crédits carbone sont générés par le financement de projets censés réduire ou éviter les rejets de gaz à effet de serre, à commencer par des projets de prévention de la déforestation. Mais ces « certificats de papier » sont loin d’être rigoureux, et sont considérés par leurs détracteurs comme un passe-droit pour continuer à polluer.

Le SBTi avait promis de se prononcer en juillet sur cette question épineuse, après avoir passé en revue la littérature produite par des experts extérieurs.

Il en ressort que de nombreux types de crédits carbone sont « inefficaces » et qu’ils représentent des « risques » pour les entreprises, comme celui de freiner leur transition vers la neutralité carbone, selon les conclusions publiées mardi.

Aucune « caractéristique ou condition opérationnelle associées à des projets ou des crédits carbone efficaces » n’ont été identifiées par les experts.

« Cette évaluation des preuves de l’efficacité des crédits carbone renforce ce que nombre de scientifiques disent depuis des décennies : les crédits carbone, quels qu’ils soient ne devraient pas être utilisés pour compenser des émissions provenant des énergies fossiles », a souligné Doreen Stabinsky, membre du conseil technique de la SBTi.

Fondée par le Pacte mondial des Nations unies, le WWF, le World Resources Institute et le Carbon Disclosure Project (CDP) et financée par le Bezos Earth Fund et la Fondation IKEA, la SBTi est la référence en matière d’évaluation des objectifs environnementaux des grandes entreprises.

Son directeur général Luiz Amaral avait annoncé début juillet sa démission à la suite du tollé suscité par l’annonce du fait que les crédits carbone pourraient être autorisés, officiellement pour des « raisons personnelles ».