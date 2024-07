Une clôture a été cisaillée pour accéder à un chemin interdit au parc du Mont-Royal. De l’autre côté se cachent des plantes menacées et très rares au Québec ; la Ville de Montréal et l’organisme Les amis de la montagne luttent depuis quelques années pour les protéger des visiteurs malveillants ou insouciants qui les piétinent.

La montagne abrite une multitude d’espèces menacées. La sanguinaire du Canada, l’uvulaire à grandes fleurs, le trille blanc ou encore la matteuccie fougère-à-l’autruche sont des plantes surveillées de près par la Ville de Montréal.

Une des plantes qui retiennent le plus l’attention est le podophylle pelté, une plante si rare au Québec que la localisation exacte des populations est tenue secrète par Les amis de la montagne et la Ville de Montréal.

PHOTO NORMAN DIGNARD, FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS Le podophylle pelté

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La sanguinaire du Canada

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L'uvulaire à grandes fleurs





La Ville de Montréal et Les amis de la montagne réalisent des inventaires de ces spécimens plusieurs fois par année.

Ce sont tellement des petites populations et il y a tellement de monde sur la montagne que ça ne prend pas grand-chose pour défaire des populations. Antonin St-Jean, chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne

Selon les données les plus récentes de la Ville de Montréal, le parc du Mont-Royal est visité par plus de 7,5 millions de personnes chaque année.

Les initiatives

En bordure des chemins, des clôtures ont été installées depuis 2021 dans le cadre d’un vaste programme de fermeture des sentiers informels, rapporte la Ville de Montréal.

Le parc a connu en 2022 et à l’automne 2023 deux autres phases d’installation de clôtures empêchant la progression de plusieurs kilomètres de sentiers informels.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne, Antonin St-Jean, constate qu’une clôture a été cisaillée, permettant l’accès à un sentier informel.

Le but de ce projet est de reconstruire la flore du parc et de protéger les plantes à statut précaire.

Pourtant, les initiatives de la Ville n’effraient pas les récalcitrants qui sont prêts à cisailler les clôtures et à retirer les panneaux d’avertissement afin d’emprunter les chemins interdits ou pour cueillir des plantes du parc, une activité illicite.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne, Antonin St-Jean

Il y avait quelqu’un qui venait deux ou trois fois pendant le printemps chaque année et il récoltait des têtes-de-violon. Si tout le monde se met à faire ça, tu peux exterminer une population rapidement. Antonin St-Jean, chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne

La Ville de Montréal indique que certains sentiers ont été récemment fermés par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes, une initiative déjà expérimentée auparavant, confirme M. St-Jean.

« Par exemple, en 2018, on avait fermé un sentier pour planter des arbres, et un groupe de personnes voulait continuer d’utiliser ce sentier. Elles sont venues déplanter les arbres et les ont lancés dans la forêt. On est retourné les planter, et elles sont revenues avec des sécateurs pour couper tous les végétaux », raconte-t-il.

Perturbations et plantes envahissantes

Plante printanière herbacée et toxique, le podophylle pelté représente une source importante de nourriture pour les pollinisateurs au printemps. Elle est facilement perturbée par les activités récréatives et elle est fragile face aux piétinements.

La méconnaissance ou l’insouciance des utilisateurs du parc peuvent être des facteurs qui affectent les plantes menacées. C’est le cas d’une famille qui empruntait devant La Presse un chemin informel sans savoir que la clôture qui bloquait le passage a été cisaillée. Cette problématique sème la confusion chez les utilisateurs du parc.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’une des clôtures installée dans le Parc du Mont-Royal pour garder les promeneurs en dehors des zones de plantation.

« Les trilles fleurissent pendant la fête des Mères. Parfois, par méconnaissance, les gens cueillent des trilles pendant leur marche au parc pour la fête des Mères et ça peut avoir un impact considérable », émet Antonin St-Jean, pour qui la protection de l’environnement et l’éducation sont ses objectifs principaux avec Les amis de la montagne.

L’activité humaine n’est pas la seule menace pour ces plantes. Des plantes envahissantes telles que l’alliaire officinale, le nerprun cathartique, le dompte-venin de Russie et l’anthrisque des bois ont fait leur place dans le parc. Le chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne explique que ce sont des plantes qui monopolisent l’espace, empêchant les plantes vulnérables de s’étendre.

Il y a eu tout de même une amélioration de la reconstruction de la flore au parc depuis l’installation des clôtures, remarque M. St-Jean, membre de l’organisme à but non lucratif depuis 14 ans.

« Une fois que c’est fermé, ça va assez vite. Les plantes viennent recoloniser assez rapidement dans les sentiers. Il y a même des sentiers où tu peux trouver du trille blanc qui commence à reprendre sa place », témoigne Antonin St-Jean.

Les clôtures ont été mises en place pour une durée d’environ quatre ans, ce qui inquiète M. St-Jean. Il craint que les gens reprennent la mauvaise habitude de créer des chemins informels : « Il ne faudrait pas que les gens recommencent à faire ça. »

