Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Quelle a été la température ressentie à Dubaï, le 19 juillet, à midi ?

68. C’est à la limite de ce que le corps humain est capable de supporter. Au Canada, le gouvernement considère comme « extrêmement élevée » une température ressentie (humidex) supérieure à 40.

Ce jour-là, à Dubaï, la température de l’air n’était « que » de 41 °C, mais le taux d’humidité était de 61 %, ce qui a propulsé la température ressentie à ces sommets alarmants. Et ces conditions persistent depuis plusieurs jours. Or, dans de telles circonstances, la sueur peine à s’évaporer et le corps ne peut pas se refroidir, ce qui constitue un danger de mort.

D’autres régions du golfe Persique sont également touchées par ces conditions extrêmes, comme en Iran, au Koweït, en Irak et dans les Émirats arabes unis. La température de l’eau du golfe aurait, elle, atteint les 35 °C en surface.

De l’« oxygène noir » produit dans les abysses

Dans les abysses de l’océan Pacifique, des scientifiques ont découvert de l’« oxygène noir » produit par des nodules polymétalliques, de gros galets riches en métaux.

PHOTO TAMIR KALIFA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Dans les abysses de l’océan Pacifique, des scientifiques ont découvert de l’oxygène provenant de galets riches en métaux.

Dans les profondeurs, il règne une obscurité totale qui empêche la photosynthèse et donc, la présence de plantes. Les abysses regorgent pourtant d’espèces animales uniques, et nombre d’entre elles pourraient dépendre de cet oxygène noir pour vivre. Les chercheurs indiquent que ces gros galets pourraient produire de l’oxygène selon l’épaisseur de la couche de sédiments qui les recouvre (article publié le 22 juillet dans Nature Geoscience). D’autres recherches seraient nécessaires pour le confirmer. Cela soulève la question des effets sur ces écosystèmes de la prospection pour l’exploitation minière sous-marine, qui perturberait les sédiments sur de vastes étendues dans les profondeurs.

Avec l’Agence France-Presse

Des flamants roses menacés par la sécheresse en Algérie

Des milliers de flamants roses migrent chaque année pour nicher dans le lac Tinsilt, à 450 kilomètres d’Alger. La disparition de la lagune sous l’effet de températures élevées a poussé les flamants adultes à partir, laissant sur place des œufs non éclos ou des poussins, dont beaucoup ont péri.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Un bénévole intervient auprès d’un flamant rose blessé et déshydraté près d’une lagune asséchée dans la région d’Ain Mlila, dans le nord-est de l’Algérie, le 19 juillet 2024, à la suite d’une opération de sauvetage menée par des résidents locaux.

Un groupe de bénévoles a décidé de transporter les poussins rescapés vers une autre zone humide, le lac Mahidiya, à une cinquantaine de kilomètres de là. Des villageois ont fourni leurs véhicules afin de transférer 283 flamants roses. L’opération fut un succès, et quelques heures après l’arrivée des poussins dans leur nouvel habitat, certains oiseaux adultes les ont rejoints. Les volontaires effectuent des rondes matin et soir pour suivre les poussins jusqu’à ce qu’ils se rétablissent et soient capables de voler.

Avec l’Agence France-Presse

Un herbicide prisé au Canada interdit en Europe

L’Union européenne a décidé fin décembre d’interdire l’utilisation du S-métolachlore, un herbicide utilisé dans les champs de maïs notamment. Les agriculteurs avaient jusqu’au 23 juillet pour écouler leurs stocks.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’Union européenne a décidé fin décembre d’interdire l’utilisation du S-métolachlore, un herbicide utilisé notamment dans les champs de maïs.

Le S-métolachlore et ses dérivés étaient régulièrement retrouvés à des concentrations dépassant les normes dans l’eau potable, ainsi que dans les eaux souterraines et de surface. Or, ce produit s’accumule dans l’environnement et est très toxique pour les organismes aquatiques. Il est également suspecté de provoquer des cancers, ce qui soulève de nombreuses préoccupations. Ce désherbant fait pourtant partie des 10 herbicides les plus vendus au Canada. Plusieurs organismes (Ecojustice, Vigilance OGM et la Fondation David Suzuki) réclament son retrait du marché canadien, mais Santé Canada, qui a réévalué ses risques en février, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de l’interdire.

La bataille pour l’or bleu de la rivière Shushica

Sous un soleil de plomb, la rivière Shushica irrigue une vallée du sud de l’Albanie. Il s’agit de l’un des affluents du fleuve Vjosa, auquel le gouvernement albanais a accordé en 2023 le statut de parc national, garantissant au fleuve et à ses affluents « le plus haut niveau de protection ».

PHOTO FLORION GOGA, ARCHIVES REUTERS Un pont enjambe la rivière Shushica, affluent du fleuve Vjosa, en Albanie.

Or, un projet a été lancé en 2019 : il vise à construire un aqueduc permettant d’acheminer de l’eau d’une des sources de la rivière vers la côte, en plein essor touristique.

Des riverains, soutenus par plusieurs ONG internationales, demandent au gouvernement d’y renoncer. Le chantier a été mis à l’arrêt, dans l’attente d’une étude d’impact sur la biodiversité.

« La bataille pour l’or bleu est le plus grand défi de ce nouveau millénaire. Cette région de la Méditerranée orientale en sera l’une des plus touchées », souligne Ferdinand Bego, professeur des sciences naturelles à l’Université de Tirana.

Avec l’Agence France-Presse