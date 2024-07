Québec a annoncé cette semaine un resserrement inédit des règles entourant la pêche au saumon après un début de saison marqué par des montaisons « largement en deçà » de la moyenne dans les rivières du sud de la province. Qu’est-ce qui cloche avec le « roi des rivières » ?

En quoi consiste ce resserrement ?

Il est à plusieurs niveaux. D’abord, le nombre de saumons qu’il sera désormais possible de pêcher puis de remettre à l’eau quotidiennement passe de trois à deux dans toutes les rivières du Québec méridional, soit dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Quant aux saumons qu’il sera possible de garder, leur nombre est réduit de deux à un dans la majorité des cours d’eau et à zéro dans 26 d’entre eux où les pêcheurs devront donc remettre à l’eau toutes leurs prises. De plus, la remise à l’eau obligatoire de tous les « grands saumons », une nouvelle mesure implantée cette année, est prolongée jusqu’à la fin de la saison. En théorie, il n’aura donc pas été possible en 2024 de glisser dans sa glacière un de ces individus, surtout femelles, ayant passé au moins deux hivers en mer et dont le rôle est vital dans la reproduction de l’espèce.

Pourquoi en pleine saison de pêche ?

C’est que la saison de pêche concorde aussi avec la montaison des saumons, soit le grand périple que ces poissons entreprennent chaque année en remontant la rivière où ils sont nés pour frayer. Or, cette année, la montaison n’augure rien de bon. « On n’a [jamais] observé un déclin aussi marqué », résume le biologiste à la Direction de la gestion des espèces aquatiques du ministère de l’Environnement Maxime Guérard. Selon les rivières où les saumons sont comptés, leur nombre est de trois à cinq fois moins élevé qu’en temps normal cette année. Dans la rivière Matane, où en moyenne 2255 saumons ont remonté le courant de 2018 à 2022, à peine 371 individus ont été répertoriés en date du 27 juillet. « Mais la montaison n’est pas terminée », prévient Maxime Guérard.

Mais où sont donc passés les saumons ?

Dur à dire, résume Maxime Guérard. « Ce qu’on constate, c’est qu’ils quittent nos rivières en nombre relativement stable, mais qu’ils sont beaucoup moins abondants au retour », explique le biologiste. L’attention des chercheurs se tourne donc vers le golfe du Saint-Laurent, dont l’eau n’a jamais été aussi chaude que ces dernières années. « Quels effets ça peut avoir sur l’abondance et la localisation des proies, sur les courants marins ? Est-ce que ça crée un effet de cascade qui se répercute sur la capacité du saumon à migrer vers ses aires d’alimentation ? C’est plus flou, et on n’a pas encore mis le doigt sur le bobo », indique Maxime Guérard. Des projets de télémétrie de grande envergure ont été mis en place ces dernières années afin de suivre des saumons en mer, mais il est « prématuré » d’en tirer de quelconques conclusions, affirme le biologiste. « L’écosystème du golfe du Saint-Laurent est très complexe, donc c’est de comprendre quels effets les changements climatiques peuvent occasionner. »

PHOTO WILLIAM W. HARTLEY, FOURNIE PAR LE US FISH AND WILDLIFE SERVICE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le resserrement des règles sur la pêche au saumon en pleine saison est inédit.

Pourquoi limiter la pêche en rivière si le problème n’est pas là ?

Essentiellement, parce que c’est le seul endroit où il est possible d’agir pour Québec. « On a le devoir de s’assurer que les activités de pêche n’entraîneront pas un impact sur la pérennité de la ressource. On veut maximiser la déposition d’œufs qu’on a dans nos rivières cette année », explique Maxime Guérard, ajoutant qu’il serait « bien mal vu » de continuer avec la réglementation actuelle. Il importe aussi de rappeler qu’un saumon remis à l’eau a 7 % de probabilités de mourir en fin de compte, selon les données du ministère de l’Environnement. Toujours est-il que ce resserrement est du jamais-vu. « On n’a jamais fait une aussi grosse modification réglementaire, rappelle Maxime Guérard. Ça démontre le niveau de préoccupation. Ça n’aurait pas été une bonne chose de faire comme si de rien n’était. »

Et les pêcheurs, ils en pensent quoi ?

« On est bien conscients que s’il n’y a pas de saumons et que les rivières ne sont pas en santé, nous non plus, on ne pourra pas continuer d’exister », souligne la directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, Myriam Bergeron. L’organisme, qui représente « l’ensemble du secteur relatif au saumon atlantique », dit avoir eu des discussions avec Québec en amont de l’annonce de ce resserrement réglementaire qui était « loin d’être une surprise ». Si elle se dit « somme toute satisfaite », la Fédération estime toutefois que Québec aurait dû pencher en faveur de la « remise à l’eau intégrale » plutôt que de restreindre le nombre de saumons pouvant être pêchés chaque jour dans certaines rivières.