Le Québec était encore enneigé quand un patrouilleur de papillons monarques de Saint-Constant, Denis Fortier, a contacté La Presse pour l’inviter à suivre leur arrivée. Un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) venait de révéler, en février 2024, que leur migration entre le Canada et le Mexique avait chuté de 59 % par rapport à l’hiver 2023. C’est à se demander si la situation a atteint un point de non-retour, demandait le patrouilleur bénévole.

« Depuis deux ans, je constate leur déclin. Leur arrivée survient vers juillet au lieu de la mi-juin et ils sont moins nombreux », a-t-il écrit.

Le défi de surveillance venait d’être lancé.

Durant quatre mois, La Presse a suivi la migration des monarques à l’aide d’une carte répertoriant leur montée vers le nord. Fin juin, il n’y a toujours pas l’ombre d’une seule aile de papillon dans le sud du Québec. Puis, arrive la fête du Canada. Au détour d’une sortie le long du canal de Lachine, il est apparu, étincelant, avec ses ailes orange bordées de noir. Il butinait d’un arbuste à l’autre.

Denis Fortier

« Ils arrivent en ville, vous avez eu de la chance d’en voir un », lance Denis Fortier, avant de fixer un rendez-vous pour découvrir sa cour, son jardin. Un véritable sanctuaire de préservation des papillons monarques. L’homme fait partie des 187 membres du Québec de la patrouille de papillons monarques de la Fondation David Suzuki. Dans l’ensemble du Canada, ils sont 1800 patrouilleurs comme lui. Dans sa cour, il entretient des plantes nectarifères et de l’asclépiade, plante hôte du monarque.

Passionné depuis les années 1980, M. Fortier explique que la plante est la seule sur laquelle le monarque pond ses œufs. « La femelle pond sous la feuille et une petite chenille émerge après quelques jours. Elle dévore sa coquille et la feuille. Au bout d’environ deux semaines, un magnifique monarque sort d’une chrysalide », explique-t-il en pointant des feuilles.

Un œuf de papillon monarque (Danaus plexippus) sur une feuille d'asclépiade

Une chenille de papillon monarque

Une chrysalide de monarque

Un papillon monarque sur le point de sortir de sa chrysalide

Un magnifique monarque sort de sa chrysalide









Maxim Larrivée est directeur de l’Insectarium de Montréal et fondateur du programme de science Mission monarque. Il confirme que nos monarques (Danaus plexippus) sont moins nombreux, qu’ils font une entrée tardive au Québec. Au-delà des changements climatiques et des pesticides, il explique que leur habitat de reproduction a été rasé par l’homme, notamment en bordure des terres agricoles, des monocultures.

Il y a un effondrement de la biodiversité, les jeunes générations de monarques peinent à arriver au bout de la migration de 4000 km du Mexique au Canada. Mais il est encore temps de renverser la vapeur. Maxim Larrivée, directeur de l’Insectarium de Montréal et fondateur du programme de science Mission monarque

« En Abitibi, des monarques ont été observés le long du chemin de fer où il y a des plantes indigènes. Le remède à l’écoanxiété est de contribuer en créant de l’habitat », estime le scientifique et haut dirigeant.

Pendant ce temps, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à l’angle des rues Saint-Zotique et des Écores, un monarque fait son apparition au milieu d’une discussion avec Alexandre Huet, responsable de la mobilisation et de l’engagement public au Québec de la Fondation David Suzuki. Depuis la création de la patrouille de monarques, en 2017, les bénévoles au pays ont planté plus de 100 000 fleurs sauvages et créé 7000 jardins d’habitat pour leur reproduction.

« À la Fondation, nous voulons relancer un appel à l’action. Nous aimerions tripler notre nombre de patrouilleurs. Même une petite jardinière d’une espèce indigène peut faire la différence pour la sauvegarde de l’espèce. Il faut changer nos habitudes, notamment avec nos pelouses, avec l’utilisation des pesticides. Les citoyens peuvent faire pression auprès des élus de leur quartier. »

Denis Fortier a reçu des certifications officielles de la Fondation David Suzuki pour son jardin de plantes nectarifères et d'asclépiades.

Une rangée d'asclépiades dans sa cour

Denis Fortier a même installé un couvoir pour favoriser l'éclosion des œufs de monarques.





Au Québec, une centaine de villes et de municipalités ont obtenu une certification « amie des monarques » auprès de la Fondation. Afin de l’obtenir, des changements dans la réglementation doivent être adoptés pour favoriser les plantes mellifères, notamment l’asclépiade. Des habitats doivent être créés dans les parcs. Et le grand public doit être sensibilisé à l’utilité de l’asclépiade. À Saint-Constant, le patrouilleur Denis Fortier est parvenu à convaincre les élus d’aménager un jardin à papillons dans un terrain vacant.

À Montréal, les bibliothèques ont distribué plusieurs milliers de sachets de semences au printemps. Sous la pression citoyenne, une entente a été conclue entre Boucherville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) pour ne plus couper les plantes indigènes, de mai à septembre, à l’intérieur d’une bretelle d’accès à l’autoroute 132 menant au boulevard Marie-Victorin. Enfin, le Blitz international de suivi du monarque sera de retour, du 29 juillet au 4 août, durant lequel la population nord-américaine est invitée à repérer des plants d’asclépiades, à chercher des œufs, des chenilles, des chrysalides et des papillons.

Denis Fortier a photographié le premier papillon monarque aperçu dans son jardin d'asclépiades cet été.

Une histoire qui finit bien ; le 8 juillet, M. Fortier a écrit à La Presse pour dire qu’il venait de photographier son premier monarque de la saison dans son jardin d’asclépiades.

Consultez une carte de la migration des papillons monarques (en anglais)

Consultez le site du projet l’Effet papillon de la Fondation David Suzuki

Consultez la page Mission monarque de l’Insecatrium de Montréal

Consultez la page de la certification « amie des monarques » de la Fondation David Suzuki