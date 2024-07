Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Quelle est l’amende infligée à un Français accusé d’avoir tué un aigle protégé ?

61 301 euros. En plus de cette somme, qui équivaut à 91 593 $ CAN, l’accusé a été condamné, mercredi à Grenoble, à quatre mois de prison avec sursis. Le chasseur de 35 ans avait abattu en février une femelle pygargue à queue blanche, une espèce d’aigle protégée et en voie de disparition dont il ne reste qu’une trentaine d’individus en France. L’oiseau, qui portait une bague télémétrique, avait été réintroduit dans la nature quelques mois plus tôt après avoir été élevé dans le cadre d’un programme national scientifique.

COP29 : Blocage sur l’aide financière climatique

PHOTO RAFIQ MAQBOOL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Moukhtar Babaïev

Les négociations visant à établir le futur montant de l’aide financière climatique que les pays riches devront verser à ceux en développement n’ont pas encore produit « les progrès nécessaires », a déploré mercredi le président de la 29e conférence des Nations unies sur le climat (COP29), qui se tiendra en novembre en Azerbaïdjan. « Nous appelons toutes les parties à accélérer et à dépasser leurs positions de négociations initiales », écrit Moukhtar Babaïev dans sa première lettre officielle aux quelque 200 nations qui y participeront, demeurant toutefois muet sur l’accélération de la sortie du pétrole, du charbon et du gaz, défendu par l’Azerbaïdjan comme « énergie de transition ».

Avec l’Agence France-Presse

Appel à un cessez-le-feu mondial pour la COP29

PHOTO KAWNAT HAJU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un panache de fumée s’élève à la suite d’une frappe israélienne sur le village de Jibbain, au Liban.

L’Azerbaïdjan appelle à un cessez-le-feu mondial d’un mois à l’occasion de la 29e conférence des Nations unies sur le climat (COP29), qu’il accueillera en novembre. « Cette initiative s’inspire de la trêve des Jeux olympiques », a expliqué le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et négociateur en chef de la COP29, Yalchin Rafiyev. L’appel à une trêve n’est pas « seulement destiné à promouvoir la paix » ; il est aussi motivé par le fait que « les activités militaires sont la source de 5 à 6 % des émissions mondiales », a-t-il ajouté.

Cercle polaire : incendies de forêt plus nombreux et plus intenses

PHOTO ROMAN KUTUKOV, REUTERS Incendie de forêt dans la république de Sakha, en Sibérie

Les incendies de forêt s’intensifient dans le cercle polaire en Sibérie et au Canada, selon l’observatoire européen Copernicus, qui observe des rejets très élevés de carbone, si tôt dans l’été. « La première quinzaine de juillet » a vu une « intensification remarquable des émissions [de carbone] provenant des feux de végétation dans l’Extrême-Orient de la Russie et les régions boréales d’Amérique du Nord, attisés par des températures et une sécheresse au-dessus des normales », après un mois de juin marqué par une intensité exceptionnelle, affirme le Service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus, dans un bulletin publié mardi.

Avec l’Agence France-Presse

Le changement climatique allonge les journées

PHOTO ERIC FEFERBERG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Coucher de soleil sur Paris

Le changement climatique ralentit très légèrement la rotation de la Terre, allongeant les journées de quelques millisecondes, révèle une étude publiée le 15 juillet. Le phénomène est dû à l’arrivée dans les régions équatoriales d’eau froide provenant de la fonte des glaces dans les régions polaires. Ce changement dans la distribution des masses sur la planète a un effet sur la façon dont la Terre tourne. L’influence du changement climatique pourrait éventuellement surpasser l’effet de la Lune, qui a aussi ralenti la rotation de la Terre depuis plusieurs milliards d’années. Ces changements peuvent sembler minimes, mais ils ont de grandes implications pour la navigation terrestre et spatiale, indiquent les auteurs de l’étude.

Avec l’Agence France-Presse