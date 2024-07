La police du Groenland a annoncé avoir arrêté dimanche Paul Watson, un militant environnemental canado-américain et opposant acharné à la chasse à la baleine, en vertu d’un mandat d’arrêt international lancé par le Japon.

Associated Press

Paul Watson a été arrêté alors que son navire accostait à Nuuk, la capitale du Groenland, a indiqué un communiqué de la police.

Il sera traduit devant un tribunal de district avec une demande de détention en attendant une décision sur son éventuelle extradition vers le Japon, indique le communiqué.

La Fondation Capitaine Paul Watson a déclaré que plus d’une douzaine de policiers sont montés à bord du navire et ont emmené Watson menotté lorsqu’il s’est arrêté pour faire le plein.

La fondation a déclaré que le navire, accompagné de 25 membres d’équipage volontaires, était en route vers le Pacifique Nord avec pour mission d’intercepter un nouveau baleinier japonais.

La fondation a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel qu’elle « pense que l’arrestation est liée à une ancienne notice rouge lancée pour les précédentes interventions anti-chasse à la baleine du capitaine Watson dans la région de l’Antarctique ».

« Nous implorons le gouvernement danois de libérer le capitaine Watson et de ne pas accepter cette demande politiquement motivée », a écrit Locky MacLean, directeur de la fondation, dans le communiqué.

Le Groenland est un territoire autonome du Danemark.

M. Watson, un citoyen canado-américain de 73 ans, est un fondateur et ancien directeur de la Sea Shepherd Conservation Society dont les tactiques d’action directe, notamment des affrontements en haute mer avec des baleiniers, ont attiré le soutien de célébrités de premier plan et l’ont fait figurer dans la série de téléréalité Whale Wars.

Cependant, cela l’a également amené à se confronter aux autorités. Il a été arrêté en Allemagne en 2012 sur la base d’un mandat d’extradition du Costa Rica, mais a échappé à sa libération sous caution après avoir appris qu’il était également demandé en extradition par le Japon, qui l’a accusé d’avoir mis en danger la vie des baleiniers lors d’opérations dans l’océan Antarctique. Depuis, il a vécu dans des pays comme la France et les États-Unis.

M. Watson, qui a quitté Sea Shepherd en 2022 pour créer sa propre organisation, était également un membre dirigeant de Greenpeace, mais il a quitté l’organisation en 1977 en raison de désaccords sur ses tactiques agressives.

Selon sa fondation, le navire actuel de M. Watson, le M/Y John Paul DeJoria, devait naviguer à travers le passage du Nord-Ouest jusqu’au Pacifique Nord pour affronter un baleinier-usine japonais nouvellement construit, « un ennemi meurtrier dépourvu de compassion et d’empathie, voué à la destruction des êtres sensibles et conscients d’eux-mêmes les plus intelligents de la mer ».