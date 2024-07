(Sion) Raphaël Domjan et son équipe SolarStratos vont tenter cet été un nouveau record : atteindre la stratosphère, à plus de 10 000 mètres, avec un avion solaire.

Agence France-Presse

« Faire voler un avion électrique et solaire à la même altitude que les avions de ligne, ce serait vraiment une première incroyable », explique celui qui se décrit comme un « éco-explorateur ».

PHOTO FABRICE COFFRINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Raphaël Domjan se décrit comme un « éco-explorateur ».

Pour lui, ce défi est aussi une manière de sensibiliser le public.

« On a la technologie, on a les énergies renouvelables, on peut changer, on peut arrêter de brûler ces 300 tonnes d’énergie fossile par seconde comme on le fait actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter de voler », explique Raphaël Domjan.