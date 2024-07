Le Québec compte plus de 400 sites miniers abandonnés.

(Québec) Avec son projet de loi sur les mines, le gouvernement Legault limite à 15 ans le suivi environnemental effectué par l’industrie à la suite des travaux de réaménagement des sites détruits par l’activité minière, après quoi « les contribuables se retrouveront avec la facture », déplore la Coalition Québec meilleure mine.

« C’est une question de justice fiscale : ça nous saute aux yeux que ceux qui vont se retrouver avec la facture pour les suivis après ces 15 ans, ce sont les contribuables. Et le ministère des Ressources naturelles est complètement débordé et n’a aucune capacité pour faire le suivi sur les sites miniers », affirme le porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine, Rodrigue Turgeon, en entrevue avec La Presse.

En mai dernier, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette Vézina, a présenté sa réforme de la Loi sur les mines, qui doit freiner la spéculation des claims miniers, les interdire sur les terres privées, et rendre obligatoire la tenue d’une consultation du BAPE pour tous les projets de mine.

Pour M. Turgeon toutefois, cette pièce législative cache des « reculs environnementaux ». Il cite l’article 90 de la loi, qui précise que lorsque le ministre se « déclare satisfait des travaux de réaménagement et de restauration », à la suite de la fermeture d’une mine, le propriétaire du site doit effectuer le suivi des travaux pour une durée de temps qui « ne peut cependant excéder 15 ans ».

Au cabinet de la ministre, on estime plutôt qu’« une durée de 15 ans est raisonnable pour le suivi des travaux ». « Le projet de loi propose de donner la possibilité d’exiger, après l’écoulement du délai de 15 ans, le versement d’une compensation financière pour assurer les frais s’il y a encore des infrastructures ou du suivi et entretien à réaliser sur les terres publiques », affirme l’attachée de presse de la ministre, Gabrielle Côté.

« Il est important de rappeler que l’un des objectifs du projet de loi est de s’assurer que le passif minier sous la responsabilité de l’État n’augmente pas », a-t-elle ajouté.

Rodrigue Turgeon juge toutefois cette mesure insuffisante. Il souligne qu’il y a parfois des problèmes qui peuvent survenir après ce délai, et estime que certains plans de restauration peuvent être défaillants.

Contaminants

« Les sites miniers à restaurer sont chargés de contaminants et de substances toxiques entassés dans un lieu, qui est séparé du reste de l’environnement par des structures humaines, comme des digues, des membranes, ou de l’asphalte, par exemple. Mais ces structures ne sont pas infaillibles, à l’échelle du temps et des évènements climatiques extrêmes », explique M. Turgeon.

Il cite en exemple le projet de mine de Lithium Baie-James, « dont les eaux de contacts se chargeront en arsenic pendant plus de cent ans après l’arrêt des opérations ».

En plus du coût pour les contribuables – il indique que le Québec compte déjà plus de 400 sites miniers abandonnés, et que les frais de réhabilitation de ces sites s’élèvent à plusieurs milliards de dollars –, M. Turgeon se questionne sur la capacité du ministère des Ressources naturelles de s’acquitter de cette tâche.

Pas d’expertise

« Le Ministère n’a pas la compétence, l’expertise et la main-d’œuvre, et on aura ces sites à notre charge pour des décennies. Est-ce qu’on doit s’attendre à ce que le promoteur, ça soit à sa charge pendant des décennies ? La réponse c’est oui », laisse-t-il tomber.

« Ce qu’on demande, c’est d’ajouter la possibilité pour le ministre que, malgré l’expiration des 15 ans, il ne libère pas la compagnie s’il a des craintes que la situation sur le site se dégrade », explique M. Turgeon.

La Coalition montre du doigt deux autres « reculs nets » environnementaux : le transfert de la responsabilité des chemins miniers du ministère des Transports vers le ministère des Ressources naturelles, ce qui risque selon l’organisme de provoquer une « accélération de la création de chemins au détriment des consultations locales, et une exemption donnée à l’industrie forestière pour obtenir un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour construire des chemins forestiers ».