Fonds « pertes et dommages » Les pays touchés par des désastres climatiques toujours en attente des compensations

(Paris) Pas une année de plus : les pays les plus pauvres de la planète, en première ligne du changement climatique, préviennent qu’ils ne peuvent plus attendre pour obtenir les premières aides du fonds « pertes et dommages », créé à la COP28 en novembre, mais encore loin d’être opérationnel.