L’impact sur l’industrie forestière du décret d’urgence que prépare Ottawa pour protéger trois hardes de caribous au Québec s’annonce moins important que ce qu’anticipait le gouvernement Legault, calcule le Forestier en chef du Québec, qui se dit en revanche incapable d’évaluer l’impact des mesures prévues par le gouvernement québécois.

L’interdiction des coupes forestières dans les zones de protection à l’étude priverait l’industrie de près de 1,4 million de mètres cubes (m⁠3) de bois en terres publiques sur les 34,3 millions qui lui sont rendus disponibles chaque année.

« Au niveau provincial, c’est seulement une baisse de 4,1 % », a résumé le Forestier en chef, Louis Pelletier, dans une présentation, mardi.

Son calcul représente le pire des scénarios, a-t-il indiqué, expliquant que l’impact a été calculé en fonction d’une interdiction totale des activités forestières sur l’ensemble des « zones provisoires » incluses dans le projet de décret fédéral annoncé en juin et qui fait présentement l’objet de consultations.

« Si [les critères] changent, s’il y a de l’activité forestière permise, si les contours changent, ce ne sera pas le même résultat », a indiqué M. Pelletier.

La baisse calculée par le Forestier en chef est évidemment plus grande dans les régions où se trouvent les trois hardes de caribous qu’Ottawa entend protéger avec son décret d’urgence ; l’essentiel du volume de bois retranché l’est sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La réduction de la possibilité forestière de 1,4 million m⁠3 par année correspond précisément au volume annuel de conifères qui était disponible, mais qui n’a pas été récolté par l’industrie pour la période 2018-2023, souligne Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).

Le biologiste rappelle en outre que le Forestier en chef avait augmenté la possibilité forestière de 3 % pour la période 2023-2028, par rapport à la période quinquennale précédente. « Donc on reviendrait à peu près à un niveau pré-2023 », dit-il.

Pier-Olivier Boudreault appelle cependant à répartir équitablement les baisses de possibilité forestière entre les différents acteurs industriels, pour ne pas qu’une entreprise en souffre davantage que les autres, comme cela pourrait être le cas de Boisaco, au Saguenay.

« Mais la seule façon d’y arriver, c’est avec une stratégie provinciale, dit-il. Ça vient encore montrer que c’est l’inaction du gouvernement [québécois] dans les dernières années qui fait qu’on arrive à des situations comme ça. »

Il n’est pas trop tard pour que le gouvernement provincial agisse en présentant un plan de protection du caribou bonifié, ajoute Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, rappelant qu’Ottawa a clairement indiqué être disposé à ne pas adopter de décret si le gouvernement Legault adopte des mesures suffisantes.

« On ne comprend pas pourquoi [Québec] ne va pas de l’avant avec le scénario de la commission caribou », dit-elle.

Les chiffres présentés mardi détonnent avec ceux brandis par le gouvernement Legault en juin, quand Ottawa a annoncé son intention d’adopter un décret d’urgence ; Québec évoquait alors une baisse de la possibilité forestière de 14 millions m⁠3 par année si la protection s’étendait à la totalité de l’aire de répartition des caribous forestiers et des caribous montagnards de la Gaspésie, ce qui n’était pourtant pas envisagé par Ottawa.

Ces calculs reposaient sur une évaluation précédente du Forestier en chef, qui estimait également qu’un décret ciblant uniquement les hardes de caribous de Val-d’Or, de Charlevoix et du Pipmuacan provoquerait une baisse de possibilité forestière de 1,1 million m⁠3 par an, ce qui se rapproche de sa nouvelle évaluation présentée mardi.

Québec évaluait alors qu’il en résulterait quelque 2400 pertes d’emplois, un portrait nettement plus sombre que celui qu’il avait lui-même présenté lors de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, en 2022, estimant alors que la protection de la totalité de la douzaine de hardes de caribou du Québec entraînerait la perte de 841 emplois.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a déclaré mardi être en train de procéder à une nouvelle analyse.

Flou sur les mesures provinciales

Si le plan de protection d’Ottawa est « clair », il en va autrement des mesures annoncées en avril par Québec pour les hardes de Charlevoix et de la Gaspésie, estime le Forestier en chef, qui se dit incapable d’en évaluer les impacts sur la foresterie. « On a informé le ministère de l’Environnement qu’il fallait préciser certaines modalités si on veut faire une analyse d’impact en bonne et due forme, a déclaré Louis Pelletier. Je ne peux pas faire une analyse d’impact alors que la volonté gouvernementale [est de déterminer les mesures de protection] après la consultation, ça aurait impliqué de jouer un peu à la devinette. »