Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Combien de chouettes rayées seront tuées aux États-Unis pour sauver une autre espèce ?

a) 3 millions

b) 500 000

c) 3000

Réponse :

Un demi-million de chouettes rayées du nord-ouest du Pacifique seront tuées afin de sauver la chouette tachetée, une espèce en voie de disparition. La chouette rayée envahit le territoire de sa cousine. Le plan américain prévoit le déploiement de tireurs entraînés dans les forêts denses. Certains groupes de défense des animaux dénoncent la stratégie, mais le Fish and Wildlife Service se défend en expliquant que des décennies d’efforts de conservation n’ont rien donné. « Si nous ne faisons rien, nous n’aurons que des chouettes rayées. Si nous faisons quelque chose, nous aurons les deux », a déclaré Bridget Moran, superviseuse du plan pour l’Oregon.

Achat d’une île pour protéger le saumon

PHOTO FERNANDO LESSA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Conservation de la nature Canada (CNC) affirme que l’île Carey est l’un des derniers bastions de l’habitat du saumon du Fraser.

Un important habitat du saumon sera protégé grâce à l’achat par un groupe environnemental d’une île dans le secteur du bas Fraser, en Colombie-Britannique. Grâce à du financement, l’organisme Conservation de la nature Canada (CNC) a acquis 248 hectares de l’île Carey, près de Chilliwack. Il s’agit d’une zone écologique située entre Mission et Hope, mieux connue par les écologistes sous le nom de « cœur du Fraser ». Les anciens propriétaires utilisaient l’île pour cultiver du maïs. Les pourtours de l’île sont reconnus comme l’un des derniers havres du saumon du Fraser et de l’esturgeon, avec des zones de frai et d’élevage.

La canicule motif de chômage

PHOTO KAMIL ZIHNIOGLU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des gens se rafraîchissent sous des jets d’eau le long du canal de l’Ourcq, à Paris, durant un épisode de canicule.

Les changements climatiques intègrent le monde du travail en France. Par décret gouvernemental, la canicule est reconnue depuis le 28 juin comme motif de chômage pour les ouvriers du bâtiment. Concrètement, les chantiers peuvent fermer avec rémunération à 75 % du salaire brut lorsque Météo France lance une alerte orange ou rouge, pour trois jours et trois nuits consécutives de chaleur intense. En France, le code du travail de la construction prévoit déjà du « chômage intempéries » pour la neige, le gel, le vent ou la pluie. L’ajout des « pics de chaleur » d’un ou deux jours est à l’étude, indiquent les syndicats nationaux.

Disparition d’une espèce de cactus

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DE FLORIDE Cactus Key Largo

Une espèce de cactus est considérée comme disparue des États-Unis. Le cactus Key Largo, en Floride, a cessé de pousser à cause des inondations causées par la montée de la mer et de l’effet des eaux salées sur les sols. L’espèce est encore présente dans une infime portion d’îles isolées des Caraïbes, aux Bahamas. Afin d’assurer sa survie, certains spécimens ont été transplantés en serre. Selon le département de la Protection de l’environnement de Floride (DEP), les chances pour qu’il se rétablisse à l’état sauvage sont minces. Il s’agit de la première extinction à cause de la hausse du niveau de la mer dans le pays.

Plus d’élevage de fruits de mer que de pêche

PHOTO MICHAEL PROBST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bâteau de pêche sur la mer Baltique

Ceci est une vraie histoire de pêche. Pour la première fois dans l’histoire humaine, nous élevons plus de poissons et de fruits de mer que nous en capturons dans la nature. C’est ce que révèle le rapport biennal de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la pêche et l’aquaculture dans le monde. Néanmoins, la surpêche des stocks de poissons sauvages continue d’augmenter et la pêche durable diminue. Les progrès sont « soit beaucoup trop lents, soit en régression », indique la FAO. Le rapport se veut une feuille de route pour encourager les pays à une transformation bleue.

