Thomas Dambo fouillait dans un dépotoir au Minnesota. Et là, bingo : de grandes poubelles en plastique jaune qui avaient été jetées par un fabricant d’outils. « Parfaites pour le lapin », s’est dit M. Dambo, un artiste danois.

Il a ensuite communiqué avec l’entreprise et obtenu d’autres bacs qu’elle voulait jeter.

M. Dambo les a emportés – avec 25 tonnes de vieux madriers –, puis a réuni 300 bénévoles à Detroit Lakes, au Minnesota, pour faire de l’art public.

Ensemble, ils ont assemblé cinq énormes trolls et un grand « Lapin d’or » avec essuie-glace en guise de moustaches et deux casques de moto pour les yeux. Ces statues qui font entre cinq et huit mètres ont par la suité été cachées dans des parcs boisés de la ville.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART La sculpture du Lapin d’or a été créée à partir de poubelles de plastique jaune trouvées dans un dépotoir.

« Mon ambition est de placer dans tous les États des trolls qui surprennent les passants », clame M. Dambo, qui s’est fait un nom et une carrière avec ces géants. Il a placé 139 trolls en poubelles dans 19 États américains, de l’État de Washington à celui du Maine, et dans 20 pays.

Chaque troll érigé au Minnesota a requis cinq tonnes de vieux bois. Thomas Dambo vise l’utilisation de 12 millions de tonnes de déchets de bois, « assez de matériaux pour construire 2,5 millions de trolls dans tout le pays ».

J’aimerais montrer aux gens toute la beauté qu’on peut créer avec des déchets. Thomas Dambo, artiste

À Detroit Lakes, une troll nommée Alexa surplombe un livre de recettes et un chaudron, une grande cuillère en bois à la main. Un autre troll tire la langue à tous ceux qui le découvrent au hasard de leurs promenades dans les bois. Le plus grand, Long Leif, fait 17 mètres.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART Le troll Long Leif

Ces créations attirent des visiteurs de tout le pays depuis l’ouverture de l’exposition le 10 juin, dit Amy Stearns, directrice de Project 412, un OBNL d’art communautaire tirant son nom des 412 lacs dans les environs de Detroit Lakes.

Des bénévoles et M. Dambo ont aussi construit 800 nichoirs à oiseaux qui seront installés dans toute la ville.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART Quelques-uns des nichoirs à oiseaux installés dans la ville de Detroit Lakes

« Notre région du nord-ouest du Minnesota est souvent négligée », déclare Mme Stearns, soulignant que Detroit Lakes se trouve à environ trois heures et demie de Minneapolis. KSTP News a récemment réalisé un reportage sur les installations artistiques massives.

Raconter une histoire

Project 412 a recueilli des dons pour embaucher Thomas Dambo après avoir appris l’existence d’un troll qu’il avait construit en 2018 au Colorado.

L’artiste crée surtout des installations permanentes, mais certaines se déplacent dans des expositions temporaires, comme les trolls « Sauvons les humains » – un message sur l’environnement – qui ont été exposés au zoo de Philadelphie cette année. Son projet à Detroit Lakes est le plus ambitieux jusqu’à présent.

M. Dambo, 44 ans, est un ancien rappeur et graffitiste qui s’est tourné vers l’art monumental en 2014 après avoir construit 250 nichoirs à oiseaux à partir de bois de récupération qu’il a placés dans tout le Danemark. Il a alors cherché un moyen d’utiliser des déchets pour raconter une histoire.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART L’un des trolls de Thomas Dambo, installé au Danemark

« Ma mère me chantait une chanson sur les trolls, et il y avait une cassette qu’on empruntait toujours à la bibliothèque sur les légendes des trolls au Danemark, explique M. Dambo. Les trolls sont importants dans le folklore scandinave. »

« J’avais envie de faire de grandes sculptures, et les trolls m’ont semblé le bon thème, ajoute-t-il. Ils viennent de mon enfance, de ma région du monde. »

Ses deux premiers trolls, M. et Mme Limbo, présentés lors d’un festival de musique danois, ont connu un tel succès qu’il a continué. En 2016, il a présenté « Six géants oubliés » à Copenhague, puis « Chasse au troll » à Chicago, et « Sept trolls et la tour magique » en Belgique.

En 2021, Thomas Dambo et sa femme, Alexa Piekarski, ont acheté une ferme près de Copenhague et y ont installé un atelier.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART Thomas Dambo en compagnie d’un de ses trolls, installé au parc Lincoln de Seattle

Avec une équipe de 26 personnes, il y fabrique les têtes des trolls, qui sont expédiées et montées sur les corps, faits de matériaux locaux : « On travaille actuellement sur 12 trolls à l’atelier. Chacun demande environ 750 heures de travail en tout et pour tout. »

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART Un troll de l’exposition de Detroit Lakes accueille de jeunes visiteurs.

M. Dambo consulte les villes et les organisations qui l’engagent pour trouver les meilleurs endroits publics où placer les trolls et créer la surprise.

C’est comme cacher un géant dans une botte de foin. C’est spécial de trouver quelque chose d’aussi grand et c’est absurde de cacher quelque chose d’aussi énorme. J’adore l’idée de passants qui tombent là-dessus par hasard. Thomas Dambo, artiste

M. Dambo montre ses créations sur Instagram et Facebook, où il a 300 000 abonnés. Il incorpore toujours des histoires et des légendes dans ses projets, souvent sur la thématique de protéger la planète Terre.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART La troll Frida est une des cinq statues cachées dans un parc de Detroit Lakes.

« Mes trolls sont la voix de la nature et celle des animaux, dit M. Dambo. À Detroit Lakes, l’histoire est celle d’un lapin en or qui arrive dans la ville et jette un sort aux humains : ils pensent devoir travailler tout le temps pour gagner deux fois plus d’argent et être deux fois plus heureux. »

À l’exposition de Detroit Lakes, les visiteurs doivent trouver où se cache le Lapin d’or. « Pour le trouver, ils doivent résoudre les énigmes posées par chaque troll », explique M. Dambo. Le parcours commence aux pieds de la troll Alexa (M. Dambo lui a donné le prénom de sa femme), où des indices sont écrits dans un livre.

D’autres indices se trouvent près des trois trolls suivants et mènent à la cinquième statue, le Lapin d’or.

« Ces informations permettent de résoudre l’énigme », dit Thomas Dambo, ajoutant qu’il faudrait probablement de 10 à 12 heures pour arriver à la fin en une journée.

Ceux qui n’ont pas ce temps ou qui n’aiment pas les énigmes peuvent emprunter un circuit – pédestre ou automobile – fourni par Project 412 et se rendre directement aux cinq trolls.

PHOTO FOURNIE PAR THOMAS DAMBO ART L’exposition de Detroit Lakes se termine au Lapin d’or.

M. Dambo se dit heureux que ses trolls, faits de déchets, apportent de la joie aux gens.

« Dans votre poubelle se trouve peut-être une chance de changer le monde si vous y mettez un peu de créativité et d’amour, dit-il. Tous les déchets sont des trésors. »

