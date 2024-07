Déjections, alimentation riche en viande, déclin des oiseaux : nos animaux de compagnie ont des répercussions non négligeables sur l’environnement. Mais des solutions existent pour les minimiser.

« J’ai adopté un chien il y a peu et j’en suis ravie, mais je culpabilise un peu par rapport à son impact sur la planète. Est-ce que je n’aurais pas mieux fait de prendre un chat ? », demande Viviane.

Plus d’un ménage sur deux au Québec possède au moins un chien ou un chat. Au total, on en compte 3,4 millions dans toute la province, selon les plus récents chiffres de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux.

Réduction de l’anxiété, moins de sédentarité, plus d’empathie et d’estime de soi : leur effet positif sur la santé mentale et physique de leurs propriétaires a été démontré dans de nombreuses études. Mais Minette et Filou soulèvent aussi quelques enjeux environnementaux.

L’enjeu de la viande

On estime qu’un chien de taille moyenne produit près d’une tonne de gaz à effet de serre (GES) par an – ce qui équivaut à un aller simple en avion entre Montréal et Paris. Pour le chat, les chiffres varient selon les études, mais il produirait de deux à quatre fois moins de GES qu’un chien.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Un chat produirait de deux à quatre fois moins de GES qu’un chien.

Un coup d’œil à leur gamelle suffit pour comprendre d’où proviennent ces émissions de GES. L’alimentation compte pour environ les deux tiers de l’empreinte globale d’un chien et pour la moitié de celle d’un chat. Et ce qui pèse le plus dans la balance, c’est leur consommation de viande, qui constitue près de 50 % des calories qu’ils consomment. En comparaison, le régime alimentaire d’un Canadien est composé de 20 % de viande environ.

L’exemple des États-Unis Les États-Unis comptent 163 millions de chiens et de chats, soit l’équivalent de la moitié de la population américaine.

Ils produisent, en masse, autant d’excréments que 30 % de la population américaine.

Ils mangent autant de calories animales que 33 % de la population américaine.

Ils produisent 64 millions de tonnes d’éq. CO 2 par an, soit l’équivalent de 13,6 millions de voitures sur les routes. Source : PLOS One, 2017

« Si les chats et les chiens des États-Unis formaient un pays, celui-ci serait le cinquième consommateur de viande au monde », résume Véronique Armstrong, doctorante en éthique environnementale à l’Université de Montréal, une estimation basée sur les données d’une étude parue dans la revue PLOS One, en 2017.

Mettre son animal au vert ?

L’impact varie cependant selon ce qu’on donne à manger à son animal. Si un chien est nourri avec des restes de table, son empreinte chute de façon draconienne. À l’inverse, si on lui donne exclusivement de la viande crue – des pièces « nobles » qui auraient pu être mangées par l’humain –, il verra son empreinte multipliée par deux. Quant à la nourriture pour animaux cuisinée « maison », tout dépend des ingrédients utilisés…

Pour ce qui est de la nourriture industrielle, les conserves et les croquettes « premium » contiennent plus de viande, donc ont une plus grande incidence que la nourriture sèche classique. La fondation David Suzuki mentionne la possibilité de se tourner vers des croquettes à base de protéines d’insectes, ou même 100 % végétales – un régime végétalien n’étant cependant pas recommandé pour un chat, qui reste un carnivore.

Finalement, « c’est comme pour l’être humain », résume Elliot Muller, chercheur au Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG).

L’idéal est de privilégier le plus possible les protéines végétales, et si ce n’est pas possible, diminuer le plus possible la viande rouge. Elliot Muller, du CIRAIG

« Mais peu importe votre choix, consultez votre vétérinaire. Il vous dira si telle ou telle diète est appropriée ou non en fonction de votre animal », souligne Michel Pepin, porte-parole de l’AMVQ.

La question de la biodiversité

Les animaux de compagnie ont également des conséquences sur les écosystèmes.

Du côté du chien, on estime qu’il produit en moyenne, sur toute sa vie, une tonne d’excréments et 2000 litres d’urine. Ces déjections contiennent de l’azote et du phosphore, qui fertilisent les sols. À l’échelle d’une ville, cela peut accélérer considérablement l’eutrophisation des cours d’eau avoisinants : l’excès de nutriments dans l’eau peut entraîner une prolifération des végétaux, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l’écosystème.

Pour ce qui est du chat, celui-ci est considéré comme une espèce exotique envahissante. « Beaucoup de chats sont abandonnés dans la rue et se reproduisent à une vitesse phénoménale, ce qui a des conséquences sur la biodiversité », explique Véronique Armstrong.

Les chats domestiques tuent chaque année de 100 à 350 millions d’oiseaux au Canada, ce qui fait d’eux la première cause anthropique de mortalité chez les oiseaux. On estime qu’ils ont contribué à l’extinction récente de 40 espèces d’oiseaux dans le monde, et en mettent encore en danger des centaines d’autres.

Là encore, des solutions existent : on peut choisir de garder son chat à l’intérieur, par exemple. « S’il a des jeux, des structures qu’il peut escalader, des interactions… il va être heureux », soutient Michel Pepin. Mais tout dépend de chaque animal, et de nouveau, il est préférable d’en parler avec son vétérinaire avant tout changement d’habitude.

Finalement, en moyenne, un chien a une plus grande empreinte sur l’environnement, mais un chat laissé à l’extérieur aura plus de conséquences sur la biodiversité. Faut-il pour autant renoncer à adopter l’un ou l’autre, et se rabattre sur un lapin ?

Pour Michel Pepin, la réponse est claire. « On ne devrait pas choisir un animal juste en fonction de son empreinte environnementale. C’est surtout son impact sur la cellule familiale qui est important », ajoute-t-il. « Il faut se demander ce qu’on recherche auprès d’un animal et ce qu’on est prêt à donner pour lui, pour le rendre heureux et qu’il ait une belle vie. »

D’autres idées pour réduire l’empreinte environnementale de son animal : Préférer l’adoption dans un refuge, si possible.

Faire stériliser son animal.

Privilégier les jouets fabriqués à partir de matériaux naturels ou de seconde main.

Éviter la voiture pour sortir promener son chien.

Éviter de laisser son chien en liberté en forêt.

Ramasser les déjections de son chien, en privilégiant les sacs compostables plutôt qu’en plastique.

Privilégier une litière en matériaux compostables pour son chat (copeaux de bois, coques de noix, paillis, etc.).

Certaines municipalités acceptent que les litières et les déjections des chats et des chiens aillent dans le bac brun, comme à Sherbrooke ou à Trois-Rivières (mais pas à Montréal).

Il est généralement déconseillé de mettre le contenu de la litière, même biodégradable, dans les toilettes – pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité.

Le chiffre de la semaine 163,5 millions PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Un tramway devrait permettre de relier l’ouest de Gatineau aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa. Québec et le gouvernement fédéral ont annoncé le 27 juin dernier un financement de 163,5 millions pour soutenir le projet de tramway qui devrait relier l’ouest de Gatineau aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa. Il faudra cependant attendre une dizaine d’années avant sa mise en service.

Feu vert Des toits immaculés PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les toits blancs permettraient de faire diminuer la température en période de canicule. Une étude publiée début juillet dans Geophysical Research Letters le confirme : peindre les toits des bâtiments en blanc pourrait réduire les îlots de chaleur dans les villes. Si cette mesure était généralisée dans une grande métropole comme Londres, cela permettrait de faire diminuer la température de 1,2 ºC en moyenne en période de canicule, voire de 2 °C à certains endroits. C’est dû à l’« effet albédo » : plus une surface est claire, plus elle renvoie la lumière, et donc la chaleur. Un toit en thermoplastique blanc, par exemple, peut réfléchir 80 % des rayons du soleil. Source : Agence France-Presse