Arctique La fonte des glaces ne garantit pas une navigation aisée du passage du Nord-Ouest

(Paris) La fonte des glaces dans l’océan Arctique, qui se réchauffe rapidement sous l’effet du changement climatique, ne facilite pas la navigation commerciale sur un passage légendaire entre l’Europe et l’Asie, contrairement à la croyance populaire, et la rendrait même plus dangereuse, selon des scientifiques.