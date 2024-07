À quel point le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est-il pollué par les plastiques ? C’est la question à laquelle une équipe de chercheurs et de chercheuses tentera d’ajouter des éléments de réponse en sillonnant le fjord du Saguenay et l’estuaire maritime du Saint-Laurent à bord du voilier Vanamo.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Il s’agit de la deuxième mission scientifique de l’Expédition Bleue, qui se déroulera du 21 juillet au 5 août, période au cours de laquelle le voilier naviguera d’abord sur le Saguenay, de La Baie à Tadoussac et ensuite sur le fleuve de La Malbaie aux Escoumins (sur la rive-nord) et de Rivière-du-Loup à l’Île Verte (du côté sud).

L’objectif du périple est d’étudier et documenter l’impact de la pollution plastique dans cette aire maritime protégée. L’équipe de recherche envisage d’une part de recenser et d’évaluer la présence de macroplastiques – c’est-à-dire les plastiques de plus grande taille visibles à l’œil nu – sur les rives de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de l’aire protégée. D’autre part, elle entend en faire autant pour les microplastiques dans les eaux de surface de la région.

Les scientifiques veulent également collecter des spécimens d’invertébrés afin d’évaluer la présence de microplastiques dans les tissus des organismes. L’objectif ultime, à terme, est d’identifier quels efforts seront requis pour contrer les effets néfastes de cette pollution par le plastique.

Ces recherches seront menées avec la collaboration de l’Université McGill, de l’Université du Québec à Rimouski et de Pêches et Océans Canada.

Création et sensibilisation

La mission dépasse toutefois le domaine de la recherche scientifique, alors que l’on retrouvera également au sein de l’équipage des artistes des domaines de la musique, de la littérature et de la vidéo.

Le périple du Vanamo pourra être suivi sur les réseaux sociaux d’Organisation Bleue, qui est derrière ce projet et les publications des artistes visant à rejoindre et à sensibiliser le public s’y retrouveront également.

Le public sera d’ailleurs invité à participer à divers nettoyages de berges qui se dérouleront dans les régions du Saguenay, de Charlevoix et de la Côte-Nord.

La mission sera dirigée par la co-fondatrice et directrice générale de l’Organisation Bleue, la biologiste marine Anne-Marie Asselin. Fondée en 2018, l’Organisation Bleue avait dirigé une première Expédition Bleue aux mois d’août et de septembre 2022 dans le golfe du Saint-Laurent. Plusieurs créations littéraires en sont ressorties pendant que les scientifiques de l’équipage procédaient à analyser la situation sur une vingtaine de sites protégés où ils ont, du même coup, recueilli plus d’un quart de tonnes de déchets.