PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

La ville a connu ses pires journées de smog jamais enregistrées les 25 et 26 juin de l’année dernière, en raison de l’épaisse fumée des incendies de forêt qui, durant la saison, ont brûlé plus de 4,3 millions d’hectares dans la province, le plus grand nombre jamais enregistré.