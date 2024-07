Conservation de la nature Canada affirme que l’île Carey est l’un des derniers bastions de l’habitat du saumon du Fraser, fournissant des zones de frai et d’élevage du saumon et d’autres espèces, y compris l’esturgeon en voie de disparition.

(Vancouver) Un important habitat du saumon sera protégé après l’achat d’une île du bas Fraser, en Colombie-Britannique, par une organisation environnementale, avec l’aide du gouvernement fédéral et de donateurs privés.

La Presse Canadienne

Conservation de la nature Canada a annoncé l’achat de 248 hectares de l’île Carey, près de Chilliwack, dans une zone écologique importante entre Mission et Hope, connue des écologistes sous le nom de « cœur du Fraser ».

Les propriétaires précédents, Carey Island Farms, utilisaient l’île pour cultiver du maïs.

Le groupe affirme que l’île Carey est l’un des derniers bastions de l’habitat du saumon du Fraser, fournissant des zones de frai et d’élevage du saumon et d’autres espèces, y compris l’esturgeon en voie de disparition.

Il affirme que l’île Carey est vitale pour le saumon, car c’est l’une des rares zones privées du Fraser où l’habitat du saumon n’est pas perturbé par le creusement de digues et de fossés pour éviter les inondations.

L’organisation affirme que l’achat de l’île Carey a été rendu possible grâce aux contributions de particuliers, de fondations et d’autres donateurs, les 4 millions d’Environnement et Changement climatique Canada représentant près de la moitié du coût total.

Le prix exact n’a pas été divulgué.

« Le saumon emblématique de la Colombie-Britannique dispose désormais d’un habitat de frai crucial sauvegardé dans le bas Fraser, grâce à la protection de 248 hectares d’habitat insulaire et de lit de rivière », a déclaré Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, dans un communiqué.

« Ces investissements réalisés par l’intermédiaire du Fonds de la nature du Canada, en collaboration avec Conservation de la nature Canada, font partie de notre campagne nationale de conservation visant à protéger 30 % des terres et des eaux du Canada d’ici 2030. »