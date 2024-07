Québec est invité à mettre en œuvre des « changements profonds » afin d’atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES). Dans son dernier rapport, le comité consultatif sur les changements climatiques rappelle aussi au gouvernement Legault son devoir « d’exemplarité » et de « cohérence » pour mieux mobiliser la société québécoise sur la voie de la décarbonation.

« On a un message assez simple. Il faut mettre en œuvre des changements profonds, parce que vous avez compris, on n’en fait clairement pas assez », lance Alain Webster, président du comité consultatif sur les changements climatiques, chargé de conseiller le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Le comité d’experts propose 26 recommandations regroupées dans six axes stratégiques afin d’accélérer la transition au Québec. Le gouvernement doit notamment mettre en place des changements structurels pour décarboner le Québec. « Il faut avoir une vision qui est plus systématique, qui est plus cohérente. Ça l’air banal, mais ce n’est pas simple dans l’action gouvernementale pour pouvoir accélérer cette sortie des énergies fossiles », signale M. Webster.

Les six axes proposés

Mettre en œuvre davantage de changements structurels. Développer de nouveaux outils de gestion de la transition climatique. Majorer la tarification carbone et accentuer le recours à l’écofiscalité. Accroître les efforts d’adaptation pour rendre plus résilients tous les secteurs de la société et les écosystèmes naturels. Intégrer l’équité de façon transversale dans les politiques climatiques. Accélérer la mobilisation de l’ensemble de la société.

« Il faut que l’État utilise tous les leviers à sa disposition pour y arriver, ajoute Alain Webster. Des leviers en matière réglementaire, des leviers en matière d’écofiscalité, et des enjeux en matière de mobilisation. C’est un élément qui nous semble essentiel. Pourquoi c’est important ? Parce que la trajectoire actuelle des émissions au Québec, elle n’est tout simplement pas alignée sur les stratégies proposées au niveau du GIEC. […] On n’est pas aligné sur une décarbonation rapide. »

Entre 1990 et 2021, le Québec a réduit ses émissions de 8,9 % alors que l’objectif est de 37,5 %.

Plus de détails à venir.