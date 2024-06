Afrique du Sud Des cornes de rhinocéros radioactives pour décourager les braconniers

(Mokopane) Des scientifiques sud-africains ont commencé cette semaine à injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros vivants pour les rendre inutiles et plus détectables aux frontières, et décourager le braconnage qui décime ces animaux protégés.