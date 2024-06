Incendies de forêt extrêmes Deux fois plus fréquents depuis deux décennies

Les incendies de forêt extrêmes sont deux fois plus nombreux qu’il y a 20 ans, selon une nouvelle étude australienne. Sur la Côte-Nord et dans le Grand Nord du Québec, l’augmentation est encore plus importante. La Presse s’est entretenue avec l’auteur principal de l’étude.