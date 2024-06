Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Question

Combien de pays dans le monde respectent les niveaux recommandés de la qualité de l’air ?

a) 12

b) 3

c) 7

Réponse : 7

Les habitants de l’Australie, l’Estonie, la Finlande, la Grenade, l’Islande, l’île Maurice et la Nouvelle-Zélande respirent un air très sain, selon le 6e rapport de la société suisse IQAir, une référence dans les sciences de l’air. Le Canada occupe le 93e rang, tout juste devant la Russie. Ce palmarès de 134 pays s’appuie sur les données de 30 000 stations de surveillance. Des taux de particules fines (PM2,5) dangereux sont enregistrés dans 124 régions du globe. Les pays les plus pollués sont le Bangladesh, le Pakistan, l’Inde, le Tadjikistan et le Burkina Faso.

Consultez le rapport publié par IQAir (en anglais)

Pollution de l’air meurtrière

PHOTO SAKCHAI LALIT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une épaisse couche de fumée recouvrait la ville de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, en avril dernier.

Un autre rapport sur la pollution de l’air révèle qu’elle se classe au deuxième rang des principaux facteurs de risque de décès, devant le tabac, selon la société à but non lucratif Health Effects Institute (HEI). Plus de 8,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants de moins de 5 ans, sont mortes en 2021 en lien avec la pollution de l’air, selon des scientifiques du HEI, dans ce rapport soutenu par l’UNICEF. Les citoyens de pays d’Afrique et d’Asie sont particulièrement touchés. Une base de données d’environ 200 pays a été épluchée pour émettre ce constat. Les résultats n’ont toutefois pas fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique.

Consultez le rapport du Health Effects Institute (en anglais)

Grizzlis blancs tués

PHOTO FOURNIE PAR PARCS CANADA Nakoda, une rare ourse grizzli blanche, a été tuée lors d’une collision à la mi-juin, dans le parc national Yoho, en Colombie-Britannique.

En Colombie-Britannique, des écologistes lancent un appel à la protection des ours après la mort de Nakoda, une rare ourse grizzli blanche, lors d’une collision dans le parc national Yoho. L’accident est survenu à la mi-juin, quelques heures après la mort de deux oursons dans les mêmes circonstances. Cinq grizzlis et neuf ours noirs ont été tués au Canada dans des collisions ce printemps, selon Parcs Canada, qui rappelle aux visiteurs l’importance de respecter les limites de vitesse. À l’Université de la Colombie-Britannique, le scientifique de la faune Clayton Lamb a rappelé que chaque mort, en particulier celle des femelles adultes, peut décimer l’espèce.

Consultez les recommandations de Parcs Canada

Contre l’écoblanchiment sur les étiquettes

PHOTO OMAR HAVANA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les États-Unis et l’Union européenne ouvrent la porte à une réglementation bannissant les allégations vertes mensongères, slogans farfelus et bilans climatiques douteux.

Produit « vert », « 100 % naturel » ou encore « crème solaire respectueuse de l’océan » ; les États-Unis et l’Union européenne ouvrent la porte à une réglementation bannissant les allégations vertes mensongères, slogans farfelus et bilans climatiques douteux. Le 17 juin, les deux géants industriels se sont entendus sur l’encadrement des étiquettes et publicités dont les allégations parfois trompeuses sont qualifiées d’écoblanchiment (greenwashing). Une vérification préalable des allégations, des critères et des bases factuelles sur lesquels elles doivent être basées, ainsi qu’un cadre concernant la compensation carbone sont prévus dans le projet législatif. Dans un communiqué, le Conseil de l’Union européenne précise que des mesures d’accompagnement des entreprises seront prévues, avec des lignes directrices, des formations, voire un soutien financier.

Tissu rafraîchissant pour affronter la canicule

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Un tissu rafraîchissant pour combattre les canicules pourrait bientôt faire son apparition dans les magasins.

Il n’est pas encore en magasin, mais un tissu rafraîchissant ayant la capacité de créer des vêtements pour se protéger de la chaleur environnante des trottoirs et des bâtiments pourrait bientôt faire son apparition. Le textile est composé de fibres, de plastique et de nanofils d’argent. Il est plus performant que la soie (8,9 °C ou 16 °F plus frais) ou le polyester, et abaisse la température corporelle, selon des chercheurs de l’Université de Chicago. Le fameux matériel émettrait une sorte de rayonnement infrarouge qui freine la chaleur émise par le soleil et les structures environnantes et aurait potentiellement la capacité de tripler la durée confortable de l’exposition d’un humain à la chaleur.

Consultez l’étude parue dans Science (en anglais)