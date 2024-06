États-Unis et Mexique La canicule, 35 fois plus probable en raison des changements climatiques

(Washington) La vague de chaleur mortelle qui a frappé fin mai et début juin les États-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale a été rendue 35 fois plus probable en raison des changements climatiques, ont estimé jeudi des experts du réseau de référence World Weather Attribution (WWA).