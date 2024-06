Des températures de plus de 50°C enregistrées par une caméra infrarouge

Des images de Greenpeace Italie, filmées avec une caméra thermique infrarouge devant le Colisée, à la Place Saint-Pierre du Vatican et à la gare de Termini, montrent des températures de plus de 50 degrés Celsius.

Agence France-Presse

Ces zones sont parmi les plus touristiques de la capitale italienne. « La place Saint-Pierre et la gare Termini sont des zones connues pour être des îlots de chaleur et le Colisée est également une zone très chaude », précise Greenpeace.

« [Cette température] signifie que des milliers de touristes et de Romains sont soumis à des conditions extrêmement dangereuses pour leur santé. »

L'Italie est touchée par une vague de chaleur avec le passage de l'anticyclone Minos.