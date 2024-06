(Londres) Après le site préhistorique de Stonehenge, le groupe écologiste Just Stop Oil, aux méthodes d’action controversées, a ciblé jeudi des jets privés sur le tarmac de l’aéroport international de Stansted, près de Londres, espérant y trouver l’avion de Taylor Swift.

Vers 5 h du matin (0 h heure de l’Est), deux militantes de 22 et 28 ans ont cisaillé sans être inquiétées le grillage de cet aéroport très fréquenté, au nord-est de la capitale britannique, pour pénétrer dans la zone où stationnent de nombreux avions-privés.

Une fois entrées, les militantes ont aspergé deux avions à l’aide de bombes remplies de peinture orange avant d’être arrêtées.

Just Stop Oil a affirmé que l’un de ces appareils stationnés dans cette zone était celui de la vedette américaine Taylor Swift, qui doit se produire vendredi et cette fin de semaine à Londres et a déjà été critiquée pour ses déplacements en jet privé.

Mais si selon Just Stop Oil son avion était quelques heures plus tôt à l’aéroport, il ne s’y trouvait pas au moment de l’intrusion, a indiqué la police.

Il y a deux ans, avant même le début de sa monumentale tournée des « Eras », l’agence de marketing Yard l’avait classé comme la « célébrité la plus pollueuse de l’année », avec 170 vols en sept mois.

La police de l’Essex a assuré que les militantes avaient été arrêtées quelques minutes après leur intrusion sur le site. « L’aéroport et les vols fonctionnent normalement ».

Elles sont soupçonnées de « dommages criminels et d’entrave à l’utilisation ou au fonctionnement des infrastructures nationales », est-il indiqué dans son communiqué.

Dans un communiqué de Just Stop Oil, l’une des militantes arrêtée jeudi a fustigé « les milliardaires qui vivent dans le luxe et ont les moyens de voler dans des jets privés, sans se préoccuper des conditions de vie » de millions de personnes affectées par les conséquences de la crise climatique.

« Les passagers qui ont recours à des jets privés sont responsables de 14 fois plus d’émissions de CO 2 que ceux d’un vol commercial », a ajouté le groupe écologiste.

Pas de dégâts « visibles »

Just Stop Oil réclame la fin de l’exploitation des énergies fossiles d’ici à 2030. Ses actions spectaculaires et controversées, notamment dans les musées, à l’occasion de compétitions sportives ou lors de spectacles, valent régulièrement à ses militants des peines de prison.

Jeudi, deux octogénaires doivent comparaître devant un tribunal londonien pour avoir endommagé en mai la vitrine protégeant un exemplaire de la Magna Carta, texte fondateur de la démocratie moderne, exposé à la British Library à Londres.

Elles ont été inculpées pour « dommage criminel » et libérées sous caution en attendant cette audience.

Mercredi, des militants ont aspergé de peinture, fabriquée à partir d’amidon de maïs, les monolithes du site préhistorique de Stonehenge, connu pour ses pierres dressées formant un ensemble de cercles mystérieux.

La police du Wiltshire a arrêté deux personnes « soupçonnées de dégradation du monument », et cette action a été condamnée par les représentants politiques britanniques de tous bords, notamment par le premier ministre Rishi Sunak et son concurrent du Labour Keir Starmer.

Le gouvernement conservateur sortant, vent debout contre les actions coup de poing de Just Stop Oil, a durci la loi encadrant le droit de manifester pour tenter d’empêcher les actions de ces militants ces dernières années, sans grand succès.

Le directeur de l’association English Heritage, chargée de la gestion du site, a déclaré jeudi à la BBC qu’il ne semblait y avoir « aucun dégât visible » sur les monolithes, qui ont été nettoyés directement après l’action des militants.

Cette dernière est « difficile à comprendre, et nous sommes profondément attristés par ce vandalisme », a ajouté Nick Merriman. Il a également précisé que le site était ouvert au public dès jeudi et vendredi pour le solstice.

Le célèbre ensemble est aligné sur l’axe du soleil lors des solstices et l’évènement attire chaque année des milliers de curieux et néodruides le 21 juin.