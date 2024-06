(Londres) Deux militants de l’organisation écologiste Just Stop Oil ont été arrêtés mercredi pour avoir aspergé de peinture les monolithes du célèbre site préhistorique anglais de Stonehenge, qui s’apprête à accueillir des milliers de visiteurs pour le solstice d’été, ont annoncé la police et le groupe.

Agence France-Presse

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre deux hommes se précipitant vers les pierres massives formant un cercle sur ce site du sud-ouest de l’Angleterre, projetant à l’aide de bombes un nuage de poudre orange dans leur direction, tandis que des personnes tentent de les repousser.

Dans un communiqué, la police du Wiltshire a dit avoir été alertée vers 12 h (7 h heure de l’Est) d’un jet de peinture sur les monolithes.

« Des agents se sont rendus sur place et ont arrêté deux personnes soupçonnées de dégradation du monument », a-t-elle précisé.

Just Stop Oil, qui réclame la fin de l’exploitation des énergies fossiles d’ici à 2030, a revendiqué l’action, soulignant avoir utilisé de la peinture en poudre.

PHOTO JUST STOP OIL, ASSOCIATED PRESS

Cette substance « partira bientôt avec la pluie, mais pas la nécessité urgente d’une action gouvernementale efficace pour atténuer les conséquences catastrophiques de la crise climatique et écologique », a expliqué l’organisation sur X.

Construit par étapes entre environ 3000 et 2300 ans avant Jésus-Christ, Stonehenge est l’un des monuments mégalithiques préhistoriques les plus importants du monde par sa taille, son plan sophistiqué et sa précision architecturale.

Ses pierres dressées formant un ensemble de cercles mystérieux attirent chaque année des milliers de personnes pour les fêtes païennes du solstice.

Le premier ministre Rishi Sunak a dénoncé « un acte de vandalisme honteux à l’encontre de l’un des monuments les plus anciens et les plus importants du Royaume-Uni et du monde ».

Le gouvernement conservateur sortant est vent debout contre les actions coup de poing de Just Stop Oil, qui, ces derniers temps, a également vandalisé des œuvres d’art, perturbé des compétitions sportives ou interrompu des spectacles.

Il a durci la loi encadrant le droit de manifester pour tenter d’empêcher ses agissements.

Le chef des travaillistes Keir Starmer, favori pour devenir premier ministre après les législatives du 4 juillet, s’est également dit opposé au mode d’action de cette organisation.