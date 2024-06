Québec peut encore éviter une intervention d’Ottawa s’il fait « ce à quoi il s’était engagé » pour la protection du caribou, a déclaré mercredi Steven Guilbeault, reprochant au gouvernement Legault de mener une campagne de peur en évoquant d’importantes pertes d’emploi dans le secteur forestier.

« C’est à la fois prématuré et irresponsable de lancer des chiffres en l’air comme ça », a déclaré à La Presse le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, soulignant que le gouvernement québécois « sait très bien » qu’un processus de consultation, notamment de l’industrie forestière, précédera l’adoption d’un éventuel décret afin de définir les régions et les superficies touchées, ainsi que les mesures qui seront mises en place pour soutenir les communautés affectées.

« En fait, on fait le travail que le gouvernement du Québec s’était engagé à faire », lance le ministre Guilbeault, rappelant que le gouvernement québécois promet depuis 2016 un plan de protection du caribou et de son habitat, et qu’il s’était engagé en 2022 à déposer un tel plan avant juin 2023.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault

Le conseil des ministres fédéral a donné mardi son aval à la préparation d’un décret d’urgence visant la protection de trois hardes de caribous du Québec, soient celles de Val-d’Or, de Charlevoix et du réservoir Pipmuacan, à cheval sur la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les hardes de Val-d’Or et de Charlevoix, qui ont été mises en enclos le temps que leur habitat soit rétabli, ont respectivement une population de neuf et trente individus, tandis que celle du Pipmuacan compte moins de 300 bêtes, rappelle Ottawa.

« Ce n’est pas parce que le cabinet a entériné ma demande de décret d’urgence que je suis obligé d’aller jusqu’au bout du processus », précise toutefois le ministre Guilbeault, indiquant qu’il pourrait y renoncer si Québec propose rapidement un plan permettant d’éviter la disparition de ces trois hardes très vulnérables.

D’autres détails suivront.