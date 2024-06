Le gouvernement Legault investira 900 millions de dollars dans la sobriété énergétique afin de s’approcher de la cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Ces sommes devraient permettre de doubler les économies annuelles d’électricité réalisées jusqu’à maintenant, estime le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, qui a dévoilé mardi la mise à jour annuelle du plan d’action québécois de lutte contre les changements climatiques.

Ce plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 est bonifié cette année d’un milliard de dollars, faisant grimper l’enveloppe totale à 10 milliards de dollars.

Plus des deux tiers (67 %) des mesures permettant d’atteindre d’ici 2030 la cible québécoise de réduction d’émissions de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 sont désormais identifiées, contre 42 % dans la première mouture du plan, estime Québec.

1,2 milliard pour l’adaptation aux changements climatiques

Cette mise à jour ajoute près de 370 millions supplémentaires pour l’adaptation aux changements climatiques, portant à 1,23 milliard de dollars le montant pour ces mesures pour contrer les bouleversements.

De cette somme, 342 millions serviront à implanter des solutions d’adaptation face aux inondations et 120 millions pour des projets d’atténuation des risques d’érosion et de submersion côtières. Le gouvernement bonifie également de 34 millions l’aide pour que les entreprises s’adaptent aux changements climatiques.

Le gouvernement injecte plus d’argent dans les secteurs agricole et alimentaire qui comptent parmi les plus affectés par les changements climatiques. « Nous apportons l’aide pour qu’ils puissent mieux anticiper les changements climatiques », affirme le ministre Charette.

Québec injectera 20 millions de dollars supplémentaires pour évaluer les risques qui pourraient bouleverser l’industrie dans les prochaines années. L’objectif : mieux connaître les réalités agricoles à venir afin d’accompagner les producteurs dans leur adaptation aux transformations qu’engendreront les changements climatiques.

Cette somme s’ajoute aux 62 millions déjà annoncé pour appuyer que les entreprises agricoles adoptent des pratiques et des technologies permettant de réduire leurs émissions.