(Ottawa) Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, espère toujours être en mesure de négocier avec Québec pour protéger l’habitat du caribou même si l’adoption d’un décret qui permettrait à Ottawa « de prendre le contrôle d’un territoire » où vit l’animal est imminente. Sa volonté d’employer le bâton a suscité une levée de boucliers depuis lundi.

Il se défend de ne pas tenir compte des impacts sur l’industrie forestière et des régions qui en vivent comme l’a accusé le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette.

« Ce n’est pas vrai qu’on ne tient pas compte de l’industrie, mais on ne peut pas ne pas tenir compte du décret et de la disparition imminente d’une espèce non plus. Et hélas, c’est ce que le Québec fait », a-t-il rétorqué en mêlée de presse avant la réunion du Cabinet mardi.

PHOTO MARIKA VACHON, ARCHIVES LA PRESSE Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement

En plus des critiques de son homologue, le ministre Guilbeault s’est attiré celles de ses adversaires politiques.

« Ce n’est pas le caribou OU les emplois forestiers : c’est le caribou ET les emplois forestiers », a réagi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sur le réseau social X. « Le ministre Guilbeault favorise le pétrole et se moque de la baleine noire, mais il veut dire au Québec quoi faire et ne pas faire sur le caribou. »

Il propose de dégager un consensus avec les régions touchées pour en arriver à « une solution négociée » et « éviter une ingérence de plus du fédéral ».

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, l’appelle carrément à renoncer à son décret. « Monsieur Guilbeault : vos politiques radicales mettent en péril des milliers d’emplois dans le secteur de la foresterie québécoise, a-t-il écrit sur X. L’industrie forestière est cruciale pour l’économie des régions du Québec. »

Le ministre Guilbeault a dit ne pas avoir le choix d’agir puisqu’il en a l’obligation en vertu de la Loi sur les espèces en péril. On s’attend à ce qu’il ait présenté son décret lors de la réunion du Cabinet mardi avant-midi pour qu’il soit adopté.

« La question des espèces en péril est un champ de compétence où le fédéral peut intervenir. Alors, je n’ai même pas le choix, mais le Québec a encore le temps de faire ce qu’il devrait faire et agir », a-t-il insisté. Il a spécifié qu’il préférait « collaborer avec le gouvernement du Québec que d’être dans une situation de confrontation ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement

S’il est adopté par le Cabinet, le décret fera l’objet d’une consultation de 60 jours. Le Québec aura donc deux mois pour présenter un plan pour protéger l’habitat du caribou.

La Presse rapportait la semaine dernière que le gouvernement Legault avait de nouveau repoussé les mesures de protection du caribou en prolongeant jusqu’au 31 octobre, la consultation sur des projets pilotes annoncés en avril. Elle devait se terminer le 30 juillet. Il avait dévoilé en avril un plan partiel de restauration d’habitats, de protection de territoires, d’encadrement des usages et de modifications réglementaires pour les hardes très vulnérables de caribous montagnards de la Gaspésie et de caribous forestiers de Charlevoix au lieu d’une stratégie globale de protection de l’ensemble de la douzaine de hardes de caribous de la province.

Le ministre Guilbeault a rappelé que le gouvernement du Québec avait pris l’engagement en 2016 de mettre en place un plan de rétablissement des populations de caribou qui continuent de diminuer et qu’en 2022, il s’était engagé dans une lettre conjointe avec Ottawa à déposer un plan pour protéger au moins 65 % de son habitat et de consulter les populations autochtones.

Avec Jean-Thomas Léveillé, La Presse