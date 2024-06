(Ottawa) Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déposé un projet de loi et dévoilé une stratégie jeudi pour freiner le déclin de la biodiversité. Le Canada compte ainsi respecter ses obligations en vertu de l’accord historique conclu lors de la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) qui s’était déroulée à Montréal il y a un an et demi.

Le projet de loi C-73 sur la responsabilité envers la nature prévoit l’élaboration d’une stratégie et de plan d’actions à l’échelle du pays pour protéger la biodiversité. Le ministre Guilbeault a dévoilé au même moment la Stratégie pour la nature 2030.

Le projet de loi contient également des mécanismes de reddition de compte, comme la production de rapports d’étape, pour mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Des experts indépendants devront contribuer aux stratégies et aux rapports nationaux. Le ministre devra également tenir compte du savoir autochtone en matière de biodiversité et respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La Stratégie pour la nature 2030 repose sur six piliers, dont celui de reconnaître leurs droits. Elle souligne également le lien entre la prospérité économique et « un environnement sain ».

Environ un million d’espèces seraient déjà menacées d’extinction, selon l’Organisation des Nations unies. Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal identifie 23 cibles dont celle de protéger « au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines » d’ici 2030.

Il prévoit également un fonds pour les pays en développement de 20 milliards de dollars par année d’ici 2025 et de 30 milliards d’ici 2030.

D’autres détails suivront.