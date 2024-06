Grand Prix du Canada Les jets privés s’invitent à Montréal

La Formule 1 fait les choses en grand. Au Grand Prix du Canada, les voitures de course dépassent les 300 km/h. La piste de Montréal équivaut à une compétition de 305 km sur 70 tours des plus intenses. Parmi la foule ont déjà figuré Rihanna, Al Pacino, Penélope Cruz et Tom Brady. L’année dernière, un nombre record de 345 000 spectateurs se sont rassemblés sur le circuit Gilles-Villeneuve.