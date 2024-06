Le gouvernement Legault repousse à nouveau l’adoption de mesures de protection du caribou en prolongeant jusqu’au 31 octobre la consultation sur les projets-pilotes annoncés en avril, a appris La Presse, s’exposant encore plus à la possibilité d’une intervention du gouvernement fédéral, selon différents observateurs.

Initialement fixée au 30 juillet, la date butoir pour commenter les projets ciblant les hardes très vulnérables de caribous montagnards de la Gaspésie et de caribous forestiers de Charlevoix est ainsi reportée de trois mois.

Québec avait dévoilé en avril un plan partiel de restauration d’habitats, de protection de territoires, d’encadrement des usages et de modifications réglementaires pour ces deux hardes, au lieu d’une stratégie globale de protection de l’ensemble de la douzaine de hardes de caribous forestiers et montagnards de la province.

Le prolongement de la consultation a été annoncé sans tambour ni trompette lundi après-midi à différentes parties prenantes par le sous-ministre adjoint à la biodiversité, à la faune et aux parcs, Jacob Martin-Malus, dans un courriel que La Presse a obtenu.

« Nous désirons, par la présente, vous informer que la consultation publique portant sur les projets pilotes pour la population de caribous forestiers de Charlevoix et la population de caribous montagnards de la Gaspésie et les intentions de modifications réglementaires les accompagnant est prolongée jusqu’au 31 octobre 2024 », est-il écrit, sans plus de précisions.

Un communiqué a ensuite été publié mercredi après-midi, après que La Presse ait posé des questions sur le sujet.

« Pendant ce temps, le caribou attend »

Cette prolongation repoussera vraisemblablement à l’an prochain l’adoption de toute mesure de protection du caribou, craint la biologiste Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, qui s’explique mal ce nouveau délai.

« On espérait que les processus de modifications réglementaires s’enclenchent à l’automne, mais là, il faudra [que le gouvernement fasse] l’analyse des recommandations, et il n’y aura pas de nouvelles actions posées avant 2025 », déplore-t-elle. Trois mois, ça rajoute des délais dans une session parlementaire. »

Parallèlement, la stratégie globale de protection de l’ensemble des hardes de caribous du Québec se fait toujours attendre, souligne Mme Simard.

Pendant ce temps-là, le caribou attend toujours. Après des années et des années de reports constants, c’est un nouveau chapitre dans le film d’horreur que vit le caribou. Alice-Anne Simard, Nature Québec

Québec dit avoir entendu les critiques

Québec justifie ce délai en disant avoir « entendu les demandes des élus locaux », qui réclamaient une prolongation de la consultation.

Le projet-pilote de protection du caribou montagnard de la Gaspésie a été vertement critiqué notamment par la municipalité régionale de comté (MRC) de la Haute-Gaspésie, qui a déploré des « restrictions importantes sur l’accès au territoire » entravant la pratique de différentes activités récréotouristiques comme le ski hors-piste, la chasse et la motoneige.

« Nous avons convenu d’une date qui permettait, d’une part aux partenaires de faire un travail diligent pour qu’ils puissent commenter les intentions réglementaires et qui, d’autre part, ne venait pas trop modifier l’échéancier initial », a déclaré à La Presse Amélie Moffet, attachée de presse du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette.

Ce nouveau délai, accordé sous « la pression des lobbys », compromet l’objectif même de la stratégie de protection du caribou et « la possibilité d’une transition juste des économies régionales », estime le biologiste Alain Branchaud, directeur général de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).

« Il faut construire dès aujourd’hui l’économie de demain en tenant compte des contraintes réelles des crises environnementales », a-t-il déclaré à La Presse.