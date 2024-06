Il faut appliquer « la même recette » que la lutte contre le tabagisme aux publicités sur les véhicules polluants, affirme l’organisme Équiterre, qui réclame dans un mémoire une interdiction de toute forme de promotion sur des automobiles à essence d’ici 2030.

« On est rendus là », lance sans détour l’analyste en mobilité durable d’Équiterre Anne-Catherine Pilon, en entrevue. Dans un rapport paru ce mardi, son groupe recommande notamment à Québec et Ottawa de « créer un Code canadien sur la publicité automobile » qui rendrait obligatoire l’affichage d’informations relatives aux impacts sur la sécurité et l’environnement.

Pour Mme Pilon, « encadrer la publicité, c’est la prochaine étape logique si on veut être cohérent avec nos cibles climatiques ». « Il y a lieu de s’inspirer de la lutte au tabac pour le faire. On a diminué énormément le nombre de fumeurs, mais on laisse en ce moment l’industrie automobile s’autogérer et le nombre de véhicules continue à croître sans cesse. »

Elle appelle à « commencer le fait de reconnaître la hausse du nombre de véhicules comme un enjeu de santé publique ». « Ça prend un message politique fort. Après, progressivement, ça peut être d’inclure des messages de promotion sur la mobilité durable dans des publicités automobiles, comme l’a fait la France. »

Sur le territoire français, l’intégration de contenus encourageant la mobilité active est en effet obligatoire depuis mars 2022 pour toute publicité de voiture.

« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à covoiturer » ou encore « Au quotidien, prenez les transports en commun » sont autant de slogans qui ont déjà été utilisés par les pouvoirs publics dans l’Hexagone, le plus souvent avec le mot-clic #SeDéplacerMoinsPolluer.

Fonds publics… sans auto

À terme, Équiterre suggère aussi « d’interdire toute représentation visuelle des véhicules dans des évènements financés par des fonds publics ».

« Par exemple, dans un festival que le gouvernement soutiendrait, on ne devrait pas voir une grosse affiche de GMC à côté du logo du gouvernement. Ça légitime la chose et on est loin de l’exemplarité de l’État », juge Mme Pilon.

« Quand une institution comme Parcs Canada fait un concours avec un VUS de Subaru, pour nous, c’est contradictoire avec le message gouvernemental de réduire le nombre de voitures sur nos routes », ajoute-t-elle, en référence à un programme mis sur pied l’an dernier qui permettait de gagner une carte d’entrée dans plusieurs parcs à l’achat d’une voiture du constructeur japonais.

Ultimement, le groupe écologiste demande une interdiction totale de la publicité des voitures à essence d’ici 2030, soit cinq ans avant le moment où la vente de voitures neuves à essence sera interdite au Québec et au Canada, en 2035. « Pour les véhicules électriques, la publicité pourrait continuer, mais être soumise aux mêmes exigences de promotion de la mobilité durable », conclut Anne-Catherine Pilon.