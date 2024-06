Une université majoritairement masculine s’attaque à un tabou traditionnellement féminin : les menstruations.

Polytechnique Montréal installera dix lavabos dans des cabines de toilette dans les prochaines années afin que les étudiantes puissent y laver leur coupe menstruelle en toute intimité.

Les étudiantes de l’école d’ingénierie, qui représentent désormais un tiers de la population étudiante, ont également pu profiter mardi de la distribution de produits menstruels réutilisables et jetables sur leur campus, le tout dans une approche qui se veut « à la fois environnementale et sociale ».

Un projet bien accueilli

Des dizaines d’étudiantes curieuses s’étaient rassemblées en début de journée autour des kiosques installés au deuxième étage du pavillon principal, dans le cadre de l’initiative « L’équité menstruelle, on règle ça ».

Tampons, serviettes hygiéniques, culottes, coupes et disques menstruels faisaient partie des items qui y étaient distribués. Des tampons, serviettes hygiéniques et protège-dessous sont également disponibles gratuitement dans 13 salles de bain du campus polytechnicien.

« Il y avait une file avant même l’ouverture [des kiosques] ce matin » malgré la session d’été, dit Sophie Beaudry, étudiante au baccalauréat en génie biomédical rencontrée près des kiosques.

D’après la jeune femme, l’installation prochaine de ces dix lavabos pour nettoyer les coupes menstruelles et la distribution de produits menstruels réutilisables et jetables sont bien accueillies par les étudiantes du campus. « On est un milieu majoritairement masculin en ingénierie, mais d’avoir cette pensée pour les filles, d’enlever le tabou, d’avoir plus d’options et plus de ressources, c’est juste du positif ».

Un premier prototype de lavabo pour laver les coupes menstruelles a été installé dans une cabine de toilette pour femmes du pavillon principal l’automne dernier. C’est grâce à une équipe de quatre étudiants que l’initiative s’est concrétisée.

L’instigatrice du projet, Alice Le Moël, explique que l’idée lui est venue lors d’une discussion avec son ex-copine sur les complications qui accompagnent le nettoyage des coupes menstruelles. Songeant que ce serait bien de « pouvoir faire ça plus dans l’intimité », elle a amené l’idée au Bureau du développement durable et sociétal de Polytechnique Montréal, qui a financé son projet. L’école d’ingénierie l’a ensuite pris en charge.

Utilisation de la coupe menstruelle

Contrairement au tampon, qu’on jette après l’utilisation, la coupe menstruelle doit être vidée et nettoyée afin d’être réutilisée.

« Ça fait plusieurs années que j’utilise la coupe et j’adore ça », dit Juliette Letellier-Bao, l’une des étudiantes ayant participé à l’élaboration du premier prototype de lavabo.

« C’est sûr que ce lavabo, ça change vraiment la donne. Ça rend l’expérience plus simple, plus confortable ». Selon elle, avant l’installation du prototype, il fallait faire la chasse aux toilettes privées pour vider sa coupe.

« Tu es obligée de la laver aux 6 h au moins […], donc c’est quand même nécessaire de [rendre] ça disponible si on veut vraiment que ce soit une option pour les gens qui l’utilisent », ajoute l’étudiante à la maîtrise en génie physique.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Polytechnique Montréal installera dix lavabos dans des cabines de toilette dans les prochaines années afin que les étudiantes puissent y laver leur coupe menstruelle en toute intimité.

D’après Mme Beaudry, ne pas avoir d’espaces pour vider sa coupe menstruelle est un frein à son utilisation. « C’est de plus en plus utilisé maintenant qu’on a des espaces pour le faire ».

Des produits écologiques

Qui dit réutilisable dit également écologique. D’après Joséanne Bélanger-Gravel, conseillère en développement durable au Bureau du développement durable et sociétal, presque tous les produits menstruels réutilisables offerts aux kiosques ont une durée de vie de 10 ans.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Joséanne Bélanger-Gravel, conseillère en développement durable au Bureau du développement durable et sociétal

La conseillère explique également qu’une équipe d’étudiants et d’étudiantes de Polytechnique se sont récemment intéressés aux avantages environnementaux de ces produits réutilisables dans le cadre d’un cours en analyse de cycle de vie.

Ils en sont notamment venus à la conclusion, selon les résultats préliminaires, qu’une coupe menstruelle était plus avantageuse écologiquement qu’une serviette jetable, « autant au niveau de l’empreinte carbone que de la consommation d’énergie et des dommages aux écosystèmes », selon Mme Bélanger-Gravel.

Précarité financière des étudiantes

« Ça coûte cher les études, le loyer, la bouffe, énumère Mme Beaudry. Si au moins, on a [les produits menstruels jetables] gratuits, ça enlève un poids, surtout qu’on est obligées de dépenser pour ça ».

Une opinion partagée par Mme Letellier-Bao : « C’est une dépense que tu dois faire à tous les mois […]. Le fait que maintenant, il y a des distributrices [de tampons, serviettes hygiéniques et protège-dessous], ça dépanne vraiment ».

Selon le Gouvernement du Canada, « une personne canadienne sur six qui a des menstruations a connu personnellement la précarité menstruelle », d’autant plus que cette précarité touche notamment les jeunes de manière disproportionnée.

« J’espère que [l’initiative] va durer dans le temps, fait valoir Mme Beaudry. Je pense que ça pourrait vraiment être un modèle inspirant pour d’autres universités qui vont emboîter le pas ».