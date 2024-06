Bien que la vigilance soit à son maximum dans la majeure partie du Québec quant au risque d’incendies de forêt, leur nombre reste en dessous de la moyenne des dix dernières années à pareille date.

Quentin Dufranne La Presse

On dénombre un incendie en cours dans l’ouest de la province et quatre autres dans la zone nordique, dont un classé « hors de contrôle ». Ce dernier a déjà brûlé plus de 1000 hectares et aurait été causé par la foudre.

À ce jour, pas moins de 137 incendies se sont déclarés en zone de protection intensive au Québec. Ce chiffre s’élève en moyenne à 219 pour la même période sur les dix dernières années.

Face à la vague de chaleur qui frappe actuellement la province et pour éviter que s’enflamme le nombre de départs de feu, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a interdit depuis mardi matin les feux à ciel ouvert en forêt et à proximité de certains endroits.

Cette interdiction a été mise en place de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Cette dernière rappelle qu’en moyenne, 80 % des incendies de forêt sont causés par l’activité humaine.

Notre objectif est d’éviter de nouveaux feux en zone de protection intensive pour assurer notre capacité opérationnelle dans les prochains jours et semaines. On est tributaire de la météo, mais aussi des comportements de la population. Philippe Bergeron, l’agent de la prévention et des communications à la SOPFEU

Parmi les incendies causés par l’activité humaine, les mégots de cigarettes représentent une grande majorité (80 incendies par année), suivi des feux de camp mal éteints (60 incendies par année) et des feux d’artifice (trois incendies par année).

M. Bergeron invite aussi les adeptes de randonnée en véhicule tout-terrain (VTT) à ne pas stationner leur véhicule contre des broussailles. Chaque année, le contact des parties chaudes des VTT avec la végétation est à l’origine d’une dizaine de départs de feu.

Il ajoute qu’il est important de vérifier auprès de sa municipalité si une réglementation existe, et ce, même si l’on ne se situe pas la zone concernée par interdiction de feu à ciel ouvert.

« On demande à la population de faire extrêmement attention dans les prochains jours pour passer à travers cette période qui sera plus sèche », ajoute Philippe Bergeron.

Des conditions météorologiques propices aux incendies

Le temps sec, chaud et l’important ensoleillement des derniers jours sont les ingrédients idéaux pour des départs de feu.

Bien que des averses sont attendues dans une bonne portion du Québec, des conditions de sécheresse importante devraient perdurer dans le nord et l’est de la province.

« C’est certain que les conditions météorologiques tendent présentement à assécher la nature, ce qui contribue beaucoup [aux départs de feu], explique le météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault. Le mois de juin sera proche voire au-dessus de la normale. »

Selon lui, les conditions météorologiques actuelles sont toutefois différentes de celles de l’an passé, qui avait déchaîné les flammes dans tout le pays. Pour cause, d’importantes précipitations sont tombées en mai dernier comparativement à la longue période de sécheresse qui avait frappé le Québec à la même période l’an passé.