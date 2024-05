Adaptation aux changements climatiques Le défi de la cohérence pour Québec

« Il va falloir en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. » C’est le message lancé mardi par le groupe d’experts en adaptation aux changements climatiques, qui invite le gouvernement du Québec à une plus grande cohérence dans la lutte contre le réchauffement planétaire et les mesures d’adaptation. Gros plan sur les principales recommandations.