Entre réjouissance et écoanxiété, le ministre fédéral de l’Environnement se dit ambivalent face au temps extrêmement doux de cet hiver.

Comme beaucoup de Montréalais, Steven Guilbeault se dit troublé par le beau temps qui réchauffe la métropole ces jours-ci et qui bat des records de chaleur.

« En tant que cycliste 12 mois par année, c’est donc le fun de faire du vélo quand il fait moins froid. Mais en même temps, on comprend que les impacts des changements climatiques sont là », a dit le ministre fédéral, en marge d’une conférence de presse à Montréal. « C’est certain qu’il peut y avoir des moments où on trouve ça le fun, mais au net les impacts négatifs dépassent de beaucoup les impacts positifs. »

« Ça fait 30 ans que je suis écoanxieux face aux changements climatiques », a-t-il ensuite lancé, en boutade.

Le ministre a ajouté que son gouvernement se préparait activement à faire face à une saison difficile des incendies de forêt pour cet été, comme en 2023.

« L’an passé, c’est la première fois dans l’histoire du pays que les Forces armées ont été déployées dans plus d’une province à la fois. C’était quatre provinces à un moment donné l’an dernier », a-t-il dit. « Le ministre de la Défense comprend très bien les changements climatiques et travaille avec les Forces armées pour qu’elles soient prêtes à nous aider, au besoin. »