Des nanoplastiques coriaces

Une proportion élevée des nanoplastiques présents dans les eaux usées n’est pas interceptée par les usines d’épuration québécoises, selon une nouvelle étude. Dans certaines usines, plus de 80 % de ces molécules toxiques survivent parfois au traitement. Bonne nouvelle, des changements peu coûteux peuvent en éliminer plus de 70 %, et il serait possible d’augmenter cette proportion avec des investissements supplémentaires.