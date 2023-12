(Dubaï) La nouvelle ébauche d'accord à la COP28 propose de « réduire » plutôt qu'abandonner les énergies fossiles, tout en visant une « consommation nette nulle d'ici 2050 ou autour de cette date », un texte jugé faible et contradictoire par de nombreux observateurs.

La proposition d'accord, publiée lundi après-midi à Dubaï, stipule également que cette réduction devra se faire « de manière juste, ordonnée et équitable [et] conformément aux données scientifiques ».

Le texte appelle aussi plus spécifiquement à « réduire rapidement l'utilisation du charbon sans dispositif de capture et stockage des émissions (unabated) », de même qu'à « limiter » les autorisations de nouvelles centrales électriques au charbon sans capture et stockage.

Il faudra aussi « tripler la capacité des énergies renouvelables au niveau mondial » et doubler le taux annuel moyen d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030, indique l'ébauche d'accord.

« [Le texte] est maintenant entre les mains des parties, auxquelles nous faisons confiance pour faire ce qui est le mieux pour l'humanité et la planète », a indiqué le bureau de la présidence de la COP28, dans une déclaration transmise aux médias.

Président insatisfait

L'ébauche de texte comprend des avancées, mais il demeure « plusieurs écarts à combler », a prévenu d'un ton grave le président de la COP28, Sultan al-Jaber, en ouvrant la séance plénière réunissant les représentants des États parties, vers 18 h 30 (9 h 30, heure du Québec).

PHOTO THOMAS MUKOYA, REUTERS Sultan al-Jaber

Le temps pour les discussions « tire à sa fin [et] le moment est venu de décider », a-t-il lancé, vêtu de sa gandoura grise des grandes occasions, plutôt que la gandoura blanche qu'il portait jusqu'alors.

Le président al-Jaber a réitéré son appel à conclure un accord « qui respecte la science », qui maintient à portée d'atteinte l'objectif de limiter la hausse de la température moyenne de la Terre et qui propose une formulation forte sur l'épineuse question des énergies fossiles.

« Nous avons encore beaucoup à faire », a-t-il lancé aux délégués réunis dans la salle.

Ne nous reposons pas tant que ce n'est pas fait. Sultan al-Jaber, président de la COP18

Les chefs de délégation doivent se retrouver en soirée pour discuter du texte avant la publication de sa version finale, une rencontre qui pourrait être longue.

Faible et contradictoire, disent des observateurs

Le projet d'accord publié lundi est « un cauchemar de propositions faibles et de contradictions internes », a jugé Tom Evans, conseiller politique au centre de réflexion E3G (Environnementalisme de troisième génération).

« D'une part, il demande de maintenir le seuil de 1,5°C, et d'autre part, il n'établit aucune voie commune pour l'élimination progressive et rapide des combustibles fossiles, a-t-il détaillé. Ce n'est pas une réponse crédible à la crise que nous traversons. »

L'ébauche doit être « considérablement renforcée pour passer la barre de l'ambition », estime M. Evans, reconnaissant que ce ne sera pas chose facile.

Les 17 prochaines heures doivent voir les champions de l'ambition se mobiliser et isoler ceux qui freinent l'ambition. Tom Evans, E3G

L'ébauche d'accord publiée lundi « est loin d'être à la hauteur des besoins », a aussi regretté le Réseau action climat Canada (RAC), une coalition de 150 organisations écologistes, qui exhorte le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault à intervenir pour « plaider en faveur d'une ambition élevée » sur la question de l'abandon des énergies fossiles.

« Le ministre Guilbeault a déclaré qu'il avait été chargé d'aider à trouver un langage sur lequel tous les pays peuvent s'entendre, mais cela ne peut signifier se contenter du plus petit dénominateur commun », a déclaré la directrice générale du RAC, Caroline Brouillette.

« Qualifier la sortie des énergies fossiles avec des formules fourbes comme "sans dispositif d'atténuation" (unabated) légitimerait des distractions dangereuses comme le captage et le stockage du carbone et laisserait la porte ouverte à davantage d’expansion du pétrole, du gaz et du charbon », estime la coalition.

Le texte doit par ailleurs mener à un déclin « au cours de la présente décennie » et appeler les pays développés à agir en premier et plus rapidement, ajoute la coalition.