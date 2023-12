Des scientifiques répliquent au président de la COP28

La grogne persiste après les déclarations controversées de Sultan Al Jaber, dirigeant d’une société pétrolière et président de la COP28 à Dubaï. Plusieurs scientifiques ont sauté dans l’arène, rappelant l’importance de sortir des énergies fossiles et soulignant au passage que « le système climatique ne fait pas de politique » et « ne joue pas avec les mots ».