Le méthane ne reste pas aussi longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone, mais il retient mieux la chaleur, de sorte que la réduction des émissions de méthane est considérée comme l’un des moyens les plus efficaces de réduire le réchauffement de la planète.

(Ottawa) Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, affirme que le rejet contrôlé ou la combustion du méthane provenant des sites de production de pétrole et de gaz sera presque entièrement interdit d’ici à 2030.

La Presse Canadienne

M. Guilbeault se trouve à Dubaï pour les négociations annuelles sur les changements climatiques, connues cette année sous le nom de COP28.

Il a publié, lundi, un projet de règlement visant à réduire d’au moins 75 % les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d’ici à 2030, par rapport aux émissions de 2012.

Une étude fédérale a révélé en 2021 que le Canada était en bonne voie pour atteindre son objectif réglementaire actuel de réduction de 40 à 45 % des émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz d’ici à 2025. Toutefois, des analyses plus récentes suggèrent que les fuites et les rejets de méthane ne sont pas bien documentés.

Le méthane ne reste pas aussi longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone, mais il retient mieux la chaleur, de sorte que la réduction des émissions de méthane est considérée comme l’un des moyens les plus efficaces de réduire le réchauffement de la planète.

En 2021, le méthane représentait un peu moins de 14 % des émissions totales du Canada, dont 40 % pour l’industrie pétrolière et gazière.