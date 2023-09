(Montréal) La consigne sur les contenants de boisson passera à 0,10 $ à partir du 1er novembre, première étape de la modernisation du système québécois de consignation.

La consigne sera aussi élargie à la totalité des contenants en aluminium de 200 millilitres (ml) à 2 litres (L), comme les canettes de jus ou d’eau pétillante.

Pour la majorité des canettes de boissons gazeuses et de bières, il s’agit donc d’une majoration du montant payé lors de l’achat et remboursé lors du retour du contenant ; seules les grandes canettes de bière verront le montant de la consigne diminuer.

Cette uniformisation est mise en place pour simplifier le système de consigne, a expliqué jeudi Normand Bisson, président et directeur général de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), l’organisme chargé de mettre en place l’élargissement de a consigne.

Seule exception : la consigne sur les contenants de verre de 500 ml à 2 L sera de 0,25 $.

Plus de détails à venir.

Qu’est-ce que l’AQRCB ?

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons est l’organisme créé par les entreprises et organisations qui mettent sur le marché les boissons dont les contenants seront assujettis à la consigne élargie et qui sont chargées de mettre en place ce système, en vertu du principe de la responsabilité élargie des producteurs voulu par le gouvernement. Elle regroupe l’Association des brasseurs du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, l’Association des négociants embouteilleurs de vin, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et l’Association canadienne des boissons.