La roulette russe des méga-incendies

De Hawaii à Halifax en passant par l’Ouest canadien et la Côte-Nord, des incendies monstres ont progressé avec une violence inouïe au cours de l’été. Des endroits plus peuplés risquent-ils d’être frappés au Québec ? Oui, répondent sans hésiter les experts, convaincus que l’avenir pourrait nous réserver de mauvaises surprises et qu’on doit mieux se préparer.